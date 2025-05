ファミリーマートに、手ごろで、お手軽サイズのおいしい丼シリーズ「めちゃうまごはん」が新登場。

「麺屋こころ監修 台湾風まぜごはん」を含む、全4種類が新たに発売されています☆

ファミリーマート「ファミマル KITCHEN」めちゃうまごはん

発売日:2025年5月27日(火)より順次 ※商品により発売日が異なります

販売店舗:全国のファミリーマート約16,300店

ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル KITCHEN」から、お手軽サイズでおいしい丼4種類が登場。

「めちゃうまごはん」4種類は、ファミリーマートでおなじみの「麺屋こころ」監修の台湾風まぜごはんをはじめ、バラエティ豊かなラインナップで展開。

女性人気の高いビビンバから食べ応えのあるから揚げごはん、ワンコインがうれしい麻婆豆腐ごはんも登場します☆

麺屋こころ監修 台湾風まぜごはん

発売日:2025年5月27日(火)

価格:538円(税込)

販売エリア:全国

「麺屋こころ」でおなじみ、まぜそばを食べ終わった後に少量のごはんを混ぜていただく、シメの「追い飯」をイメージしてた「麺屋こころ監修 台湾風まぜごはん」

しょうゆ・魚粉・にんにくがきいたタレに、旨辛な味付けのそぼろ・煮干し粉末・ニラ・刻みにんにくなどをまぜて食べるメニューです!

特製辛みそたれで食べる!旨辛ビビンバ

発売日:2025年5月27日(火)

価格:538円(税込)

販売エリア:全国

しょうゆ・唐辛子・香味野菜・イカのエキスなどで、コクと辛味を加えた特製辛みそたれた美味しい「特製辛みそたれで食べる!旨辛ビビンバ」

トッピングの具材は、豆もやし・野菜ナムル・たくあん・甘辛く味付けをしたそぼろが使用されています。

和風みぞれソースで食べるから揚げごはん

発売日:2025年5月27日(火)

価格:538円(税込)

販売エリア:全国

塩麹やにんにくに漬け込み柔らかくジューシーに仕上げたから揚げに、昆布とかつおの優しい味付けの和風みぞれソースをトッピングした「和風みぞれソースで食べるから揚げごはん」

大根おろしを加えることで、さっぱりと味わうことが出来ます。

醤の旨味がきいた麻婆豆腐ごはん

発売日:2025年6月3日(火)

価格:498円(税込)

販売エリア:全国

「醤の旨味がきいた麻婆豆腐ごはん」は、花椒のしびれる辛みと香り、甜面醤や豆板醤など、醤の旨味が本格的。

唐辛子に、豆板醤としょうゆを合わせて炒め、旨味をさらにひき出しています☆

ファミマのエコパケ32弾:容器本体をプラスチックから紙に変更

従来品

「ファミマのエコパケ」は、オリジナル商品の容器・包材を、軽量化や紙製への切替によるプラスチック使用量削減、環境に配慮した素材を使用するファミリーマートの取り組み。

新容器

ファミマのエコパケ第32弾となる今回は、チルド弁当の一部商品で使っている容器本体を、プラスチックから紙へと変更されます。

これにより、プラスチック使用量が年間で約119トン削減できる見込みです!

手ごろで、お手軽サイズのおいしい丼シリーズが新登場。

ファミリーマート「ファミマル KITCHEN」の「めちゃうまごはん」は、2025年5月27日より順次発売です☆

