µÜ´ÜÎÃÂÀ¤ÎÁ´¿È¥É¥ë¥¬¥Ð¡ß½é²Æ¥³ー¥Ç¤Ë¡ÖÁÖ¤ä¤«¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
¢£Â¤Î¥±¥¬¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿µÜ´ÜÎÃÂÀ¡£Êâ¤¤¤¿¤ê¤·¤ã¤¬¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â°ÂÅÈ
¡Ú²èÁü¡Û①µÜ´ÜÎÃÂÀ¤ÎÁ´¿È¥É¥ë¥¬¥Ð¡õÁÖ¤ä¤«½é²Æ¥³ー¥Ç②¥É¥ë¥¬¥Ð¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹ー¥Ä¤òÅ»¤Ã¤¿´ÜÍÍ
Snow Man¤ÎµÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¡Ö#DolceGabbana¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢5·î27Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢ÇòT¥·¥ã¥Ä¤ä¥Õ¥íー¥é¥ë¤Ê»É½«¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥×¥·¥ã¥Ä¡¢¥À¥áー¥¸¤¬¤Ï¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¹õ¤Î¥ª¥Ú¥é¥·¥åー¥º¤Þ¤ÇÁ´¿È¤ò¥É¥ë¥¬¥Ð¤Ç¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡£¥°¥êー¥ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¥Ýー¥¸¥ó¥°¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç²Ö¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÊÉ¤ÎÁ°¤Ç¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤È¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤¿Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¹ç·×6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÜ´Ü¤Ï¡¢4·î19Æü¡¦20Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ØSnow Man 1st Stadium Live Snow World¡Ù¤ÇÂ¤òÉé½ý¡£4·î29ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¼Â¤ÏÂÎ¤Ï¸µµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÂ¤ò¥±¥¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢5·î27ÆüÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈÆâ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç°ÂÅÈ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
µÜ´Ü¤Î¡ÈÆ°¤¡É¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ë¤â¡Ö¸µµ¤¤Ê´ÜÍÍ¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡ÖÂ¤Î¶ñ¹ç¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤·¤ã¤¬¤à¤³¤È¤â½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤ÍÎÞ¡×¡ÖÎ©¤Á»Ñ¤ä¤·¤ã¤¬¤à»Ñ¤¬¸«¤ì¤Æ°Â¿´¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£Â¾¤Ë¤â¡ÖÁÖ¤ä¤«¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö½é²Æ¤é¤·¤¤°áÁõ¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥·¥ã¥Ä¤«¤ï¤¤¤¤～¡ª¡×¤È¡¢Àä»¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£