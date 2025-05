イクタは、人気シリーズ「クルードフローリング」に新たな柄の「グランモルタル柄」を追加し、2025年6月2日(月)に受注を開始します。

イクタ「クルードフローリング グランモルタル柄」

イクタは、人気シリーズ「クルードフローリング」に新たな柄の「グランモルタル柄」を追加し、2025年6月2日(月)に受注を開始。

<新柄「グランモルタル柄」の魅力>

「グランモルタル柄」は、無駄を削ぎ落としたミニマルな美しさが魅力です。

力強さの中に、やわらかさも感じられる上質な空間を演出します。

<製品・特長>

「クルード」とは、英語で「粗野の、天然のまま」という意味を持つ言葉です。

クルードフローリングは、シートフロアーでありながら、モダンなタイル調のデザインを実現したフローリングです。

木質ならではのやさしい踏み心地と温もりを兼ね備え、床材に求められている快適性とデザイン性を両立。

また、床暖房に対応し、抗ウイルス・抗菌効果を備えたSIAA認証製品のため、安心して使用できます。

<価格情報とラインナップ>

【新ラインナップ(全6柄)】

・グランモルタル柄(NEW)

・ピエトラホワイト柄

・ピエトラグレー柄

・ピエトラブラック柄

・テラゾーホワイト柄

・テラゾーグレー柄

価格:10,610円/m2(税別)

グランモルタル柄

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 無駄を削ぎ落としたミニマルな美しさが魅力!イクタ「クルードフローリング グランモルタル柄」 appeared first on Dtimes.