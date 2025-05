東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」が、3日間限定の「5thアニバーサリースイーツブッフェ」を開催。

開業5周年を記念し、桃やメロンなど夏のフルーツがたっぷり使われた、スイーツ&本格ランチのスペシャルブッフェが提供されます☆

グランドニッコー東京ベイ 舞浜「ル・ジャルダン」5thアニバーサリースイーツブッフェ

期間: 2025年6月27日(金)〜6月29日(日)

時間:1)12:00〜14:00/2)12:30〜14:30/3)13:00〜15:00の各2時間制

※来店時間は3部制、各回30分前より受付開始

料金:

【通常】

大人 6,400円(税・サ込)/9歳〜12歳 3,300円(税・サ込)/4歳〜8歳 1,900円(税・サ込)

【One Harmony会員】

大人 6,000円(税・サ込)/9歳〜12歳 3,100円(税・サ込)/4歳〜8歳 1,800円(税・サ込)

【プレミアムセレクション特典・ロイヤル会員・エクスクルーシィヴ会員】

大人 5,750円(税・サ込)/9歳〜12歳 2,900円(税・サ込)/4歳〜8歳 1,700円(税・サ込)

※ソフトドリンクバー付、3歳以下無料

場所:グランドニッコー東京ベイ 舞浜 オールデイダイニング「ル・ジャルダン」(3階)

予約・問い合わせ:TEL 047-711-2427(受付時間 10:00〜18:00)、公式サイト

2025年7月1日で開業5周年を迎える、東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」

開業5周年を記念して、オールデイダイニング「ル・ジャルダン」にて「5thアニバーサリースイーツブッフェ」が3日間限定で開催されます!

季節ごとにテーマを設けたスイーツブッフェを開催している、オールデイダイニング「ル・ジャルダン」

今回提供されるのは、桃やメロン・マンゴー・パイナップルなどを贅沢に使用したスイーツを、心ゆくまで堪能できるスペシャルスイーツブッフェです。

また、「5thアニバーサリースイーツブッフェ」の開催初日となる2025年6月27日に来場されたゲストには、パティシエ特製ホテルメイドジャムのプレゼントも。

ホテル敷地内で収穫した夏みかんを使ったホテルメイドジャムが、1人(有料人数)につき1個プレゼントされます☆

5thアニバーサリースイーツブッフェ スイーツ(一部抜粋)

実演コーナー:

メロンプリンパフェパイナップルフランベ バニラアイスクリーム添え

ブッフェコーナー:

桃のショートケーキマンゴーとシブーストパッションタルトシェルオレンジ&タルトシェルマスカットアプリコットとローズマリーのケーキトロピカルオペラ白桃ミルクティームースマンゴーヨーグルトショコラブランムースメロンとココナッツシュー など、約25種類

目の前で仕上げるパフォーマンスキッチンに、パティシエおすすめの実演スイーツ2品として「メロンプリンパフェ」と「パイナップルフランベ バニラアイスクリーム添え」が登場。

上品な甘さのメロンを使った「メロンプリンパフェ」は、ココナツ風味のマスカルポーネクリームや、香ばしいカラメルがアクセントのプリンケーキとともに味わえます!

「パイナップルフランベ バニラアイスクリーム添え」は、キャラメリゼしたパイナップルとバニラビーンズ香るアイスクリームが織りなす、温冷のハーモニーを楽しむスイーツです。

ブッフェテーブルには、爽やかな味わいが夏にぴったりの、彩り鮮やかなスイーツ約25種類が勢ぞろい。

桃の繊細な風味に軽やかな口どけのクリームを合わせた「桃のショートケーキ」や

トロピカルフルーツの濃厚な美味しさが詰まった「マンゴーとシブーストパッション」

かわいい見た目の「タルトシェルオレンジ&タルトシェルマスカット」のほか、フルーツと香り豊かな食材を組み合わせた「アプリコットとローズマリーのケーキ」「白桃ミルクティームース」などが楽しめます☆

5thアニバーサリースイーツブッフェ ランチメニュー(一部抜粋)

パフォーマンスキッチン:

ローストビーフ エシャロットと柑橘とハーブのコンディモン国産牛ほほ肉チーズ焼き コンソメ仕立て琵琶湖産小鮎のコンフィ ポレンタ添え 2種類のソースで

ブッフェコーナー:

マグロとレンズ豆のタブレカンパチのカルパッチョ仕立て 柚子胡椒ソースホワイトコーンのババロワと冷製コーンポタージュ夏野菜とシーフードのトマトクリームパスタ鱚梅肉揚げ鱧すきトマト旨煮 など

※仕入れ状況によりメニューが変更となる場合があります

スイーツとともに楽しめるランチメニューも、豊富なラインナップを用意。

パフォーマンスキッチンにて提供するメインは、柑橘とハーブの香りが爽やかなソースを添えた「ローストビーフ エシャロットと柑橘とハーブのコンディモン」をはじめとする3品が登場します!

お野菜もふんだんに盛り込んだ「国産牛ほほ肉チーズ焼き コンソメ仕立て」や

丸ごとの鮎を柔らかく仕上げ、きゅうりとディル&フレッシュトマトの2種類のソースで味わう「琵琶湖産小鮎のコンフィ ポレンタ添え」が提供されます。

ほかにも「マグロとレンズ豆のタブレ」や「カンパチのカルパッチョ仕立て 柚子胡椒ソース」

「鱚梅肉揚げ」や「夏野菜とシーフードのトマトクリームパスタ」

「トマト旨煮」や「鱧すき」など、季節の食材を使用した和洋のメニューがラインナップ。

ランチブッフェとしても、十分楽しめる内容です☆

日頃の感謝の気持ちを込めた、夏の美食をたっぷり味わうスイーツ&本格ランチのスペシャルブッフェ。

グランドニッコー東京ベイ 舞浜「ル・ジャルダン」の「5thアニバーサリースイーツブッフェ」は、2025年6月27日〜6月29日までの3日間限定開催です!

ナイトプールや夏まつりイベント!グランドニッコー東京ベイ 舞浜「Grand Bleu」屋外プール ナイトプールや夏まつりイベント!グランドニッコー東京ベイ 舞浜「Grand Bleu」屋外プール 続きを見る

宿泊者は24時間無料で利用できるジムエリア!グランドニッコー東京ベイ 舞浜「Grand Bleu」 宿泊者は24時間無料で利用できるジムエリア!グランドニッコー東京ベイ 舞浜「Grand Bleu」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 夏の美食たっぷりの5周年アニバーサリースイーツブッフェ!グランドニッコー東京ベイ 舞浜「ル・ジャルダン」 appeared first on Dtimes.