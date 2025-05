角形フィルターの取り付けをよりスムーズかつ安全に！三友「BUN-G-RING」

三友は、Settes社(オランダ)の角形フィルターホルダー BUN-G-RING《バンジーリング》の日本国内での取り扱いを開始し、2025年6月上旬に販売開始します。

三友「BUN-G-RING」

映画製作者の発想から生まれた革新的なフィルター装着ソリューションBUN-G-RINGが、撮影現場に新たな選択肢をもたらします。

これまで煩雑だった角形フィルターの取り付けをよりスムーズかつ安全に、撮影時間の短縮はもちろん、貴重な機材の保護にも貢献します。

角形フィルターに対応

-柔軟性と耐久性-

BUN-G-RINGは4×5.65サイズや6.6×6.6サイズなどのあらゆる角形フィルターサイズに対応し、最大5枚のフィルターを重ね付けすることができます。

また、最高級の素材から作られたBUN-G-RINGは、超軽量でありながら極めて耐久性に優れています。

ミニマルなデザインと堅牢な設計により、撮影現場のプロフェッショナルニーズに確実に応えます。

超軽量かつ頑丈

《取り付け可能枚数》同じサイズのフィルターを最大5枚まで重ね付けすることが可能

《材料》ガラス繊維強化ポリアミドとステンレス鋼

《重さ》61.7g

スタンダードキットには3つの色分けされたバンジーリングアクセサリー、ネオプレンスリーブ、キャリングポーチが付属。

以下のレンズ径を持つ1,000種類以上のシネマレンズに対応しています。

φ80mm、φ87mm、φ95mm、φ104mm、φ110、φ114

また、不要な光漏れが発生した場合に備えて内蔵磁石でBUN-G-RINGに取り付ける4つのライト ストッピング インサート(LSI)が含まれています。

スタンダードキット

ポーチが付属

■購入

Mitomo Online Shop(6月上旬発売)

