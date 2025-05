上野樹里「無理に頑張って根を張らなくてもいい」自然が教えてくれたこと

猛暑や季節はずれの大雪、農作物の不作……地球規模の気候変動を身近に感じることが多い今日この頃。そして、私たち人間以上に気候変動の影響を受け、絶滅の危惧に瀕しているのが海鳥「パフィン(ニシツノメドリ)」。大西洋北部に生息し、その華やかな見た目から「海のピエロ」とも呼ばれている。

そんなパフィンの女の子ウーナを主人公に据え、幻想的な自然描写と心温まるストーリーを描いたのが、アイルランドの名門アニメーションスタジオ、カートゥーン・サルーンの最新作『パフィンの小さな島』だ。

「環境問題から社会問題までたくさんのテーマが織り込まれていますが、とてもかわいらしく、見ていてどこまでも癒やされる作品です」

そう語るのは、日本語版吹替版でゲスト声優として参加した俳優の上野樹里さん。

パフィンの女の子ウーナと弟のババ、気候変動による嵐で故郷を失ったエトピリカ(パフィンの仲間の鳥)のイザベルが、アイルランドの美しい島で様々な動物たちと出会い、やさしさに触れながら自分の居場所を見つける本作。上野さんはウーナたちをあたたかく見守るお母さんのパフィン役を務めた。

意外な声質は「自然と自分から生まれたもの」

上野さんといえば、代表作『のだめカンタービレ』他、数々のヒット映画やドラマが思い浮かぶが、実は本作で魅せる声は往来の作品と異なる雰囲気を醸し出している。そのことを告げると、こんな答えが返ってきた。

「夫(「トライセラトップス」の和田唱さん)も『一瞬、誰が演じているのかわかんないよね』と言ってました(笑)。でも実はそんなに意識して声を変えたということはなくて。収録前にママの表情を見て、自然と自分の中から生まれてきたものがこの声になった……という感じですね」

群れを導く「気負わないリーダー像」

上野さんが演じるウーナのママは、母鳥であると同時に島のパフィンたちを導くリーダー的な存在だ。

「オリジナル版の声を聞いたとき、いわゆるザ・リーダーとしての“圧”や気負いを感じなくて。リーダっぽいリーダーじゃないというか。気候変動というイレギュラーな環境下において、群れを統率せざるを得なかったごく普通の『子どもを持つ女性』という印象を受けました」

この気負いのなさは、子どもたちへの姿勢にも表れている。

「ウーナのママは、大人だからといって子どもに対してトップダウンで指示や命令をしないんです。子どもたちの世界を信じて、支えていく。そして常に冷静に、程よい距離感で見守って促すスタンスなんです。そんなママ役を演じるにあたって、見ている人にも安心してもらえるよう心がけました」

描かれる自然へのリスペクトと「やさしい世界」

本作でパフィンたちが暮らす「トンガリ島」のモデルは、世界遺産で自然保護区にも指定されているスケリグ・マイケル島。『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』などのロケ地としても知られている。この小さな島が織りなす自然や空気感について、上野さんはこう語る。

「嵐がやってくるかもしれないけれど、島では花が変わらず咲いている。その姿に、今日も前を向いて生きるパフィンたちが重なります。パフィンは、まさか自分たちが絶滅危惧種とされていることなんてまったく知らないまま、ただただ一生懸命生きているんですよね。

私たち人間はパフィンが暮らす区域に足を踏み入れることはできないけれど、自然や動物の細かな描写には、カートゥン・サルーンさんの深い愛とリスペクトを感じました」

『パフィンの小さな島』には、いわゆる悪役や他者を力で支配しようとするキャラクターは登場しない。動物たちが種族を超えて助け合いながら生きる「やさしい世界」が描かれている、と上野さんは語る。

「イザベルと行動を伴にしているキンケイのフェニックスは、イザベルの親友で、養子の弟という続柄。いわゆる血縁による家族ではないんです。

そして島の動物たちが一丸となって大切な“タマゴ”を見つけようとする様子には、『血縁を超えたファミリー』を感じますし、それってとてもピースフルなことだと思います。鳥もアザラシも、森に住む動物も、誰が偉いとかじゃなくて、対等に生きてる。そんな世界だからこそ、癒されるのだと思います」

「ここにいていいんだ」と思える安らぎの場所

本作では、新しい環境になじめず、うまく友達がつくれずにいるイザベルに向かって、上野さん演じる「ママ」が語りかける言葉が印象的だ。

「“風に飛ばされたらどこに行くのかわからない。でも、どこか小さな場所を見つけて降りるのよ。そして、地面に根を張るの。そこがどんな場所でも自分のお家にするの”というセリフがあるんですけど、それが本当に大事なメッセージだと思いました。

どんな人も一人では生きられないし、安らぎの居場所はきっとある、そんなメッセージだと思います。

人は誰かから求められて、その期待に応えることで、“自分はここにいていいんだ”と思えるし、そう思えることで人はその場所を居場所にして、根を張って上手に花を咲かせられるんじゃないかな。

なによりウーナのママは『ここにいていいのよ』とイザベルの自主性や意思を尊重しながら、やさしく受け入れているんですよね。これもイザベルの持っている生命力や能力といったパワーを最大限に引き出す方法だと思います」

子どもの自主性を重んじるウーナママのスタンス。子育てや部下の指導にあたる人たちにとっては、考えさせられることも多いかもしれない。

「カートゥン・サルーンの『ブレッドウィナー』(2017年公開※)という作品に、『花は雷ではなく、雨で育つ』というキャッチコピーがあるんです。怒りや強い言葉という“雷”ではなくて、やさしい雨のように思いを伝えることで、ときに奇跡のような変化も起きるかもしれない。人の心って、そうやって動いていくんじゃないかな」

※2001年アメリカ同時多発テロ事件後のアフガニスタン、カブールが舞台。父がタリバンに捕まり、女性1人の外出が禁じられている中、11歳の少女が“少年”になり一家の稼ぎ手(ブレッドウィナー)となる物語。

気候変動で故郷を追われたイザベルは、戦争や紛争によって難民となった子どもたちのメタファーでもある。また身近なところでは、引越しや転校など新しい環境になじめない子どもの姿ともいえる。

「さまざまな困難な状況にいる子どもたちにとっても、ウーナのママが語りかけるひと言は、きっと明るい希望をもたらしてくれるものだと思います」

自然とのつながりが教えてくれること

ちなみに上野さん自身は、新しい居場所を得ようともがいた経験はあるのだろうか。

「うーん、どうかな。居場所ってやがて自然と“根づいて”いくものだと思うんです。人間も植物と同じで、雨が降って、日が照って……すべての条件が揃った時に、はじめて根が生える。無理に頑張って根を張ろうとしなくていいとも感じます」

競争社会に生きる私たちにとって、上野さんの言葉はふと立ち止まり、肩の力を抜くきっかけをもたらしてくれるようだ。最後に上野さんは、私たちが忘れがちな自然とのつながりについてこんなふうに語った。

「うまく生き抜いてやろうとか、上り詰めてやろうとかアレコレ複雑に考えなくても、ただそこに生えてる木とか花とかが、その生き方を教えてくれていると思いますね」

環境問題、子どもたちの居場所、血縁を超えたつながり、『パフィンの小さな島』ではさまざまなテーマを癒やしのメッセージと共に受け取ることができる。子どもだけでなく、大人にも大切なことを教えてくれる作品だ。

『パフィンの小さな島』は5月30日(金)よりヒューマントラストシネマ有楽町ほかにて全国ロードショー

