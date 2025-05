塗装、リフォームなど、多岐にわたる分野のプロが必要とする機器・部材・工具をワンストップで調達！ジョイフル本田資材館 伊勢崎韮塚町店

ジョイフル本田は、新たな業態となる専門資材店「ジョイフル本田資材館 伊勢崎韮塚町店」を2025年6月10日(火)にグランドオープン。

ジョイフル本田資材館 伊勢崎韮塚町店

所在地 :〒372-0813 群馬県伊勢崎市韮塚町1185-1

TEL :0270-89-2211

営業時間 :月〜土 7:00〜20:00/日・祝 9:00〜20:00(予定)

休業日 :年末年始(12/31、1/1〜1/3)

売場面積 :2,305.61m2(679坪)

敷地面積 :7,513.39m2(2,276坪)

駐車台数 :127台

交通アクセス:・北関東自動車道 駒形ICより車で約15分(5.9km)

・関越自動車道 高崎玉村スマートICより車で約20分(8.3km)

この店舗はジョイフル本田が運営するプロショップ「本田屋」を踏襲しながら、プロのニーズに応える新たなスタイルの資材供給拠点です。

建設、電設、住宅設備、塗装、リフォームなど、多岐にわたる分野のプロが必要とする機器・部材・工具をワンストップで調達できます。

■店舗特徴

同店は「本田屋」が持つ専門工向け工具、作業用品などの深い品揃えに加え、業務用塗料、養生資材・道具、電設資材、給水部材、非住宅用設備に至るまで、現場に必要な部材を取り揃えました。

また、プロが使う消耗品をEDLP(エブリデイ・ロープライス)で販売し、日々の資材調達における確かなメリットを提供します。

・大型機械類を強化 :チェンソー、刈払機、発電機などの

現場ニーズの高い機械類を取り扱い

・プロ仕様の品揃え :プロが支持する大手ブランド、メーカー品が充実

・電設、住宅設備に注力:エアコン工事や非住宅設備向け商品も豊富に展開

・十分な駐車スペース :127台分の駐車場を確保

・各種サービスが充実 :木材カット、刃研ぎ、作業服刺繍、作業ズボン裾上げ、

印鑑・ゴム印製作、名刺製作、カッティングシート加工、

ヘルメット名入れ等

■幅広い業種対応の品揃え

幅広い業種対応の品揃え

■各種サービス

各種サービス

