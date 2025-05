KELAと、KELAグループのULTRA RED社は、来る6月11日(水)より幕張メッセで開催される「Interop Tokyo 2025」にて、株式会社AGEST(本社:東京都文京区)と合同で基調講演を行います。

KELA/ULTRA RED社「【悪用の実態】漏洩クレデンシャルと脆弱性」

KELAと、KELAグループのULTRA RED社は、来る6月11日(水)より幕張メッセで開催される「Interop Tokyo 2025」にて、株式会社AGEST(本社:東京都文京区)と合同で基調講演を行う。

この講演では、「【悪用の実態】漏洩クレデンシャルと脆弱性〜民間企業でも取り組める防御策を徹底解説〜」と題し、近年急増するランサムウェア攻撃の根本的な原因とされる「漏洩クレデンシャル」と「脆弱性」の悪用に焦点を当て、被害を未然に防ぐためのアプローチを解説します。

KELAとULTRA REDは、被害が発生する前に攻撃の兆候を把握し対策を講じる「能動的サイバーディフェンス」を提唱。

ダークウェブに投稿されるサイバー犯罪者のリアルなやり取りから、攻撃の兆候を可視化し、企業が取るべき対策を具体的に紹介します。

KELA/ULTRA REDの知見に加え、70万台以上のエンドポイントセキュリティを監視するAGESTの知見も融合させた、実践的な内容をお届けします。

◆基調講演概要

◇講演タイトル:

「【悪用の実態】漏洩クレデンシャルと脆弱性」

〜民間企業でも取り組める防御策を徹底解説〜

◇日時:

6月12日(木)16:05〜16:45

◇会場:

Interop Tokyo 2025会場内 RoomKA(幕張メッセ 国際会議場2F)

◇講演者:

KELA株式会社 Head of pre-sales 川崎 真

ULTRA RED Ltd.(KELAグループ)セールスエンジニアリング部 末吉 裕二

株式会社AGEST マーケティング本部 マーケティング推進部 岡部 康弘

◇聴講料:

無料(事前のオンライン登録が必要です)

◇内容 :

“能動的サイバーディフェンス”とは、“実被害が生じる前に攻撃を阻止するための先手の対策”です。

本講演では、民間企業でも実施可能な現実的なアプローチとして、ダークウェブ上のクレデンシャル売買や脆弱性悪用の実態を踏まえ、攻撃リスクとその対処法を詳しく解説します。

KELA/ULTRA REDの知見に加え、70万台以上のエンドポイントセキュリティを監視するAGESTの知見も融合させた、実践的な内容をお届けします。

◇参加申込み:

以下の[新規登録/ログイン]のボタンから申込みできます。

https://forest.f2ff.jp/introduction/10399?project_id=20250601

◆イベント概要

◇イベント名:Interop Tokyo 2025

◇会期 :2025年6月11日(水)〜13日(金)

◇会場 :幕張メッセ(国際展示場 展示ホール4〜8/国際会議場)

◇主催 :Interop Tokyo 実行委員会

◇参加料 :無料/オンライン登録制

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 民間企業でも取り組める防御策を徹底解説!KELA/ULTRA RED社「【悪用の実態】漏洩クレデンシャルと脆弱性」 appeared first on Dtimes.