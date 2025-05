東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「オリエンタルホテル 東京ベイ」にある「レストラン グランサンク」にて、開業30周年記念レストラン企画を開催。

30年間のご愛顧に感謝を込めて、千葉県産ブランド牛「しあわせ絆牛」の鉄板焼きステーキが食べ放題で提供されます☆

オリエンタルホテル 東京ベイ「レストラン グランサンク」千葉県産ブランド牛「しあわせ絆牛」の鉄板焼きステーキ 食べ放題

予約開始日:2025年5月27日(火)

提供日:2025年7月1日(火)、7月30日(水)、8月9日(土)〜8月17日(日)、8月30日(土)

時間:

【月〜金】 無制限 17:30〜21:30(ラストオーダー21:15)

【土日祝】 120分2部入替制 (1)17:00〜19:00 (2)19:30〜21:30(ラストオーダー21:15)

ブッフェ料金:

【2025年7月1日・7月30日】 大人6,000円(税・サ込)/シニア5,300円(税・サ込)/小学生3,200円(税・サ込)

【2025年8月9日〜8月17日】 大人7,800円(税・サ込)/シニア7,000円(税・サ込)/小学生4,000円(税・サ込)

【2025年8月30日】 大人7,000円(税・サ込)/シニア6,300円(税・サ込)/小学生3,500円(税・サ込)

※0〜3歳無料

レストラン予約:Tel.047-350-8561(10:00〜18:00)

2025年7月1日に開業30周年を迎える、東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「オリエンタルホテル 東京ベイ」

多彩な料理をブッフェ形式で楽しめる「レストラン グランサンク」は、地域密着型ホテルのメインダイニングとして、30年間にわたり地域の人々に支えられてきました。

そんな「レストラン グランサンク」にて、30周年を記念し、日頃のご愛顧への感謝を込めたアニバーサリーイヤー特別メニューが提供されます!

ディナータイムに、通常メニューに加えて千葉県産ブランド牛「しあわせ絆牛」の鉄板焼きステーキを食べ放題で楽しめる、期間限定のブッフェです☆

また、乾杯用ドリンクとお土産のプレミアムチョコレート「PACARI」が付いた、30周年Thanksプランも実施。

中国料理 チャイニーズ・テーブルでも、ホテル開業30周年記念として「和牛と点心の贅沢夏中華フェア」も開催し、北京ダック&ふかひれスープがブッフェ形式で提供されます☆

千葉県産ブランド牛「しあわせ絆牛」の鉄板焼きステーキ

徹底した管理のもと飼育される絆牛

ブッフェの特別メニューとして食べ放題で提供される、期間限定で登場する千葉県産ブランド牛「しあわせ絆牛」の鉄板焼きステーキ。

開業30周年を迎えるにあたり、酪農発祥の地としても知られている千葉県の魅力を改めて伝えたい想いから、料理長自ら千葉県旭市の「株式会社岩渕畜産」の牧場へ視察しました。

快適に過ごせる環境が整った清潔な牛舎

テーブルを囲むゲスト同士の「絆」が深まるような、特別メニューにふさわしい食材として、「しあわせ絆牛」をセレクト。

「しあわせのふりかけ」飼料サイロ

ほどよい霜降りの甘みと、赤身のやわらかさが調和した逸品を、心ゆくまで堪能できます!

開業30周年を記念して、ディナータイムのビュッフェに特別メニューを食べ放題で提供。

オリエンタルホテル 東京ベイ「レストラン グランサンク」の特別メニュー・千葉県産ブランド牛「しあわせ絆牛」の鉄板焼きステーキは、2025年7月1日・7月30日・8月9日〜8月17日・8月30日に提供です!

※提供内容は予告なく変更になる場合があります

