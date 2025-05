カーボンニュートラル・サーキュラーエコノミーの実現に向けた大きな一歩〜！NGP／JTP「大型自動車リサイクル部品による環境負荷低減効果の研究」

NGPとJTPは、富山県立大学および明治大学との産学共同研究として進めている「大型自動車リサイクル部品による環境負荷低減効果の研究」における第一弾の成果報告を、2025年5月28日(水)から開催される「第34回2025NEW環境展」にて発表します。

■研究の概要と目的

本研究は、LCA(ライフサイクルアセスメント)手法を用い、新品部品とリサイクル部品の製造工程におけるCO2排出量を比較・分析し、大型自動車分野におけるリユース部品の環境効果を科学的に定量化することを目的としています。

リユース部品の環境効果を数値で「見える化」し、ユーザーの理解と選択を後押しすることで、サーキュラーエコノミーの実現に貢献することを目指しています。

■第一弾の成果:エンジン・トランスミッションにおけるCO2削減効果を明確に

今回の成果では、国内メーカーの大型トラック(積載量15tクラス)を対象に、エンジンおよびトランスミッションのリユース部品についてCO2排出量を比較。

以下のような大きな削減効果が確認されました。

<対象部品/エンジン>

CO2削減効果(※1) :99.2%

CO2削減量(kg-CO2e):3,490.9

<対象部品/トランスミッション>

CO2削減効果(※1) :98.9%

CO2削減量(kg-CO2e):949.4

研究結果

これは、エンジン1基あたりブナの木約317本分(※2)のCO2吸収量に相当し、1部品のみでも大きな環境貢献となることが明らかになりました。

■第34回NEW環境展での発表

今回の研究成果は、「第34回2025NEW環境展」にてJTPブースに展示・発表します。

【展示会概要】

名称 : 第34回 2025NEW環境展

会期 : 2025年5月28日(水)〜5月30日(金)10:00〜17:00(最終日は16:00まで)

会場 : 東京ビッグサイト(東京都江東区有明3-10-1)

展示ブース: JTP展示エリア

【研究体制】

・富山県立大学 工学部 機械システム工学科

講師 山田 周歩、名誉教授 森 孝男

・明治大学 理工学部 機械情報工学科

教授 井上 全人

・共同研究機関:

NGP日本自動車リサイクル事業協同組合

一般社団法人日本トラックリファインパーツ協会

