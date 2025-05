青山剛昌先生原作による新作アニメ『真・侍伝YAIBA』のテーマカフェが、東京ソラマチにて初開催が決定。

「真・侍伝YAIBA CAFE」が期間限定でオープンし、青山剛昌アワーを記念した「真・侍伝YAIBA&名探偵コナン」コラボレーションメニューも登場します!

BOX cafe&space 東京ソラマチ店「真・侍伝YAIBA CAFE」

開催期間:2025年6月12日(木)〜7月20日(日)

予約方法:2025年5月27日(火) 12:00よりカフェ公式サイトOPEN(予約スタートは18:00〜)

予約金:650円(税込715円) ※1申込につき4席迄予約可

開催場所:BOX cafe&space 東京ソラマチ店

(東京都墨田区押上1丁目1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 1F タワーヤード 6番地)

青山剛昌先生原作による新作アニメ『真・侍伝YAIBA』で初となる、ポップで楽しいテーマカフェが、東京・押上に期間限定でオープン。

「真・侍伝YAIBA CAFE」がBOX cafe&space 東京ソラマチ店に登場します☆

TVアニメ『真・侍伝YAIBA』は、人気漫画『YAIBA』を原作としたアニメ作品。

『名探偵コナン』などで知られる青山剛昌先生が、1988年〜1993年まで「週刊少年サンデー」(小学館)にて連載されました。

メニューは、作中に登場した要素をイメージしたプレートや、キャラクターをイメージしたデザートにドリンクなどが用意されています!

さらに、土曜夕方1時間の連続放送となる青山剛昌アワーを記念した「真・侍伝YAIBA&名探偵コナン」コラボレーションのサイドメニューも登場。

ワクワクするような、楽しいメニューの数々を取りそろえています。

その他、カフェオリジナルグッズや特典なども販売し、カフェ公式サイト内でもカフェオリジナルグッズのオンラインショップ販売を実施。

アニメ『真・侍伝YAIBA』の世界感に浸れるカフェで、シーンが目に浮かぶようなメニューを味わい、楽しい時間が過ごせるコラボカフェです☆

事前予約者限定 カフェ利用特典「メタルカード」

事前予約を利用のうえメニューを注文すると、事前予約者限定の特典をプレゼント。

全5種類の「メタルカード」が、ランダムで1枚もらえます!

メニュー

「真・侍伝YAIBA CAFE」には、ワクワクするような楽しいメニューが盛りだくさん。

作中に登場したモチーフやキャラクターをイメージしたフード、デザート、ドリンクが揃っています。

さらに、『名探偵コナン』とコラボしたサイドメニューもあり、必見です!

刃のジャングル飯&さやかの愛情おにぎり

価格:1,990円(税込)

「鉄刃」が作中で食べている、野性的なジャングル飯をイメージしたプレート。

「峰さやか」が、愛情をたっぷり込めて作ったおにぎりを添えています☆

伸びろ、物干し竿!!〜宮本武蔵vs 佐々木小次郎〜

価格:1,490円(税込)

自在に伸びる「佐々木小次郎」の魔剣「物干し竿」をイメージしたロングホットドッグ。

永遠のライバル「宮本武蔵」と「佐々木小次郎」の激しい戦いが表現されています!

鬼丸の風神剣パスタ

価格:1,790円(税込)

“鬼”のドームを開けると、風をイメージした煙の中に「鬼丸猛」が使う風神剣の斬撃をイメージしたショートパスタが登場。

風神剣が巻き起こす風のように、混ぜていただくメニューです。

また、「刃の雷神剣パンケーキ」と一緒に注文すると、フォトプロップスを並べて”刃 vs 鬼丸”のワンシーンを再現できます☆

刃の雷神剣パンケーキ

価格:1,690円(税込)

雷神剣から放たれる稲妻を表現したパンケーキ。

かみなり斬りで、パンケーキも真っ二つになった様子が表現されています。

「鬼丸の風神剣パスタ」と一緒に注文して、フォトプロップスを並べ、”刃 vs 鬼丸”のワンシーンを再現するのも楽しいメニューです!

ナマコ男の抹茶ティラミスズラ〜!

価格:1,590円(税込)

「ナマコ男」をティラミスにしたデザートメニューも。

ゆるキャラ的な愛らしい姿が目を引きます☆

セットメニュー:剣士の選択!雷神の玉か風神の玉か!?

価格:

剣士の選択!雷神の玉!! 500円(税込)

剣士の選択!風神の玉!! 500円(税込)

※単品注文不可

透明なゼリーで、剣の力を引き出す伝説の玉を表現したセットメニュー。

「雷神の玉」「風神の玉」がそれぞれ用意されています。

鬼丸まんじゅう風おはぎ

価格:990円(税込)

作中に登場するお菓子「鬼丸まんじゅう」を、おはぎにアレンジしたサイドメニュー。

お菓子は、抹茶ラテと一緒に味わうことができます。

刃とコナンのアイスモナカサンド

価格:690円(税込)

青山剛昌アワーを記念した『真・侍伝YAIBA』と『名探偵コナン』のコラボメニューも登場。

ストロベリーミルクアイスとブルーソルトアイスを使った、アイスもなかサンドです!

雷神剣ソーダ

価格:990円(税込)

「鉄刃」の雷神剣をイメージしたドリンクメニュー。

花山椒やパイン&ジンジャー風味のソーダです。

刃と鬼丸のゼリードリンク

価格:990円(税込)

宿命のライバル、「鉄刃」と「鬼丸猛」を表現したゼリードリンク。

二人のイメージカラーを元に、赤いフルーツで「鉄刃」、青いゼリーで「鬼丸猛」が表現されています。

カゲトラ&庄之助仲良しプリンドリンク

価格:990円(税込)

ドリンクメニューには、「鉄刃」とともに日本へやってきた、大の仲良しキャラクターをイメージしたものも!

「カゲトラ」と「庄之助」をイメージしたプリンドリンクは、見た目もかわいい一杯です。

SIDE DRINK

価格:各690円(税込)

内容:ホットコーヒー、ホットティー、アイスコーヒー、アイスティー、コーラ、オレンジ、ジンジャエール

※ワンオーダー対象外

キャラクターをテーマにしたドリンクのほかにも、コーヒーやオレンジジュースなどのドリンクも提供。

少し飲み物がほしいときにもぴったりです!

オリジナルグッズ

フードやデザート、ドリンクメニューのほか、カフェオリジナルグッズも販売。

コレクタブルな缶バッジやアクリルチャーム、使い勝手の良いマグネットやクリアファイルなどが揃っています。

スクエア缶バッジ

価格:660円(税込)

種類:ランダム16種

横長タイプのスクエア缶バッジ。

「鉄刃」や「峰さやか」などのデザインから、ランダムで封入されています。

アクリルチャーム

価格:715円(税込)

種類:ランダム8種

アクリルチャームは全8種展開。

キャラクターごとのアイコンデザインも用意されています。

ウッドマグネット

価格:770円(税込)

種類:ランダム8種

木製素材が和テイストを感じるウッドマグネット。

実用的で、飾って楽しむこともできるグッズです!

アクリルスタンド

価格:各1,430円(税込)

種類:全5種

縦長デザインがカッコイイアクリルスタンドは、全5種類を展開。

キャラクターを選んで購入できるので、お気に入りの組み合わせを飾れます☆

白雲石コースター

価格:各1,320円(税込)

種類:全2種

白雲石コースターは「鉄刃」と「鬼丸猛」のデザインで登場。

宿命のライバルとして、セットで使いたくなります!

クリアファイル

価格:605円(税込)

クリアファイルは主要キャラクターのイラストを集めたデザイン。

真ん中あたりにロゴをあしらっているのもカッコイイです☆

TVアニメ『真・侍伝YAIBA』初のテーマカフェを、東京ソラマチで開催。

BOX cafe&space 東京ソラマチ店の「真・侍伝YAIBA CAFE」は、2025年6月12日〜7月20日まで、期間限定オープンです☆

展示装飾や怪盗キッドたちと撮影できるフォトポット!『名探偵コナン×東京スカイツリー(R) 煌きの青天塔(スカイツリー)』 展示装飾や怪盗キッドたちと撮影できるフォトポット!『名探偵コナン×東京スカイツリー(R) 煌きの青天塔(スカイツリー)』 続きを見る

©青山剛昌/小学館/真・侍伝YAIBA製作委員会

※画像はイメージです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 刃や鬼丸のメニューや名探偵コナンとのコラボも!BOX cafe&space 東京ソラマチ店「真・侍伝YAIBA CAFE」 appeared first on Dtimes.