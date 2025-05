博士論文の伴走サポート！ムーンサークル「夏の助走が勝負！論文完成に向けたジャンプスタート応援割引企画」

「ムーンサークル(Moon Circle)」は、研究成果を左右するこの夏を合格へ一直線に導く「夏の助走が勝負!論文完成に向けたジャンプスタート応援割引企画」を2025年6月1日より開始します。

「ムーンサークル(Moon Circle)」は、研究成果を左右するこの夏を合格へ一直線に導く「夏の助走が勝負!論文完成に向けたジャンプスタート応援割引企画」を2025年6月1日より開始。

◆新学期ムードが落ち着き、研究が本格始動する大学院生に朗報

1年の3分の1を終え、新学期の浮足立った雰囲気も落ち着く頃。

いよいよ大学院生活が本格化し、1回生はゼミや研究がスタート、中間発表を控えて期待と不安が入り混じる時期に突入しました。

2回生にとっては、最終提出を見据えた本格的な研究へ舵を切る重要局面です。

すでに質的・量的調査や実験、文献収集を終えて文献分析へ進む方もいれば、まだ着手できず焦りを感じるケースも珍しくありません。

さらに近年、AIツールの急速な普及で論文執筆スタイルは激変。

正しく使いこなせるかどうかで、完成度や提出可否に大きな差が生まれる時代になりました。

生成した文章をそのまま使い、口頭試問で指摘を受けるなどのトラブルも増えているのが現状です。

◆6〜8月が合否の分かれ道!“伴走型サポート”でスムーズな合格へ

こうした状況下、ムーンサークルでは6月から8月の3か月間を「合格への助走期間」と位置づけ、経験豊富なプロが研究計画づくりから発表対策まで並走サポート。

オンライン個別指導により、社会人学生も含めて柔軟な時間帯で指導を受けられます。

AI活用のリテラシーも丁寧に指導し、学術水準を満たす論文完成へとスムーズに導きます。

この夏をどう過ごすかが、年末以降の大きな飛躍を左右します。

短期集中で研究を進め、口頭試問対策まで抜かりなくフォローすることで、後半戦を圧倒的に有利に乗り切ることが可能です。

研究指導のムーンサークル

【ムーンサークルのサポートが選ばれる6つの理由】

1. 修士1回生の研究スタート期を徹底サポート

・夏の3か月は怒涛と試練の期間。

研究計画の全面見直しにも柔軟に対応し、ゼミや中間発表の進捗管理を強力にバックアップ。

・焦りがちな序盤こそ、基礎固めと計画づくりが肝心です。

2. 修士2回生のラストスパート期も即戦力となる支援

・12月提出を見据えた短期集中プランで、4〜5か月以内の研究完成をサポート。

・夏休み前に調査・実験を終え、年末には仮草稿を提出できるよう綿密なスケジュール管理を行います。

3. 博士論文もしっかり伴走サポート

・厳しい指導や投稿審査を乗り越えるため、いつでも気軽に相談できる“ディスカッションパートナー”を提供。

・長いようで短い博士課程をAI活用で効率化し、専門家とともにゴールまで走り切ります。

4. 伴走型サポートで挫折ゼロを目指す

・週間・月間単位での進捗管理と目標設定を徹底し、モチベーションを維持。

・オンライン個別指導により、多忙な社会人でも着実にステップを進められます。

5. 加速するAIを安全・効率的に活用

・AIツールによる文献検索や文章生成を活かしつつ、コピペリスクや論理破綻を回避するノウハウを丁寧に指導。

・今は執筆スタイルが大きく変わる過渡期。

正しい使い方を習得することが合否を左右します。

6. 口頭試問対策まで徹底フォロー

・「提出して終わり」ではなく、その後の審査・口頭試問で自分の研究を十分に説明できるかが合否のカギ。

・想定問答リストの作成やプレゼン練習など、最後まで寄り添います。

この夏は、単なる「がんばり時」ではなく、論文の質を左右する大きなチャンス。

ムーンサークルとともに確かな助走をつけ、合格へ一直線に駆け抜けましょう。

■まずは「トライアルセッション」で現状を整理し、一歩先へ

ムーンサークルのサポート内容を実際に体験していただくだけでなく、現在抱えている問題点や研究計画の方向性を専門家に相談しながら整理できるのが「トライアルセッション」です。

90分のセッションでは、講師に自分の研究や悩みを説明する“言語化”のプロセスを通じて、現状の課題や目標をより明確に把握することができます。

また、その場で具体的なアドバイスを受けられるため、たとえ一度だけの利用でも大きな気づきを得られるのが特長です。

「研究が思うように進まない」「指導教官とのコミュニケーション方法を知りたい」「AIを正しく活用できているか不安」といったお悩みにも、経験豊富な講師陣が個別に対応します。

ぜひ、この機会にお気軽にお試しください。

■企画概要

【トライアルセッション 15,500円 → 13,500円(9月末まで)】

・実際のサポート内容を確認したい方に最適。

・現状の問題点や研究計画などの相談事に対してのアドバイスを1回90分で行います。

【さらに全オンライン個人指導のコース5%オフ(9月末まで)】

・初回のオンライン個人指導のお申込みコースを5%オフにて提供。

・2コース同時お申込みの場合は、総合計からの5%オフにくわえ、さらに3000円割引

【対象となる方】

・修士論文・博士論文を執筆中の方

・ムーンサークルに新規でお申込みの方。

・オンライン個人指導コースの5%オフは、トライアルセッションご受講後2週間以内にお申込みいただいた方が対象

【対応可能な学問分野】

社会学系(教育学、福祉学、文学、経済、経営、比較人類学、芸術、国際学など)、医学系(心理学、臨床心理学、医学、看護学など)、理工学系。

【セッション時間】

・24時間対応(1セッション90分)

・23時〜翌9時の間にセッションを開始する場合は、別途深夜早朝料金がかかります。

【15分無料個別カウンセリングの案内】

・ 初めての方を対象に、15分間の無料個別カウンセリングを実施しています。

・ 簡単な相談や不安の解消、システム・受講方法の確認など、まずはお気軽にご質問ください。

〜サポートの流れ〜

1. お申込みと予約

・予約希望日時を幅をもって第3希望までメールにてご連絡ください。

・申込後、1週間以内の日時に第1回セッションを予約下さい。

・折り返し仮予約日時を返信します。

・ご入金確認後本予約となります。

2. お支払い

・銀行振り込み。

3. オンライン環境の準備

・Zoomの登録とマイク等の準備。

4. 個人指導開始

・予約いただいた日時に講師がオンラインで対応し、個別サポート

