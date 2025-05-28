現在、桜島は噴火警戒レベル３（入山規制）です。桜島で噴火が発生した場合には、２８日０９時から１２時までと、２８日２１時から２４時までは、火口から西の鹿児島市街地方向に降灰が予想されます。時間帯ごとの降灰予報は画像で掲載しています。

２８日９時から２９日３時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

（時刻）（火口からの方向）（降灰の距離）（小さな噴石の距離）

▼２８日０９時から１２時まで 西（鹿児島市街方向） ４０ｋｍ ３ｋｍ

▼２８日１２時から１５時まで 西（鹿児島市街方向） ３０ｋｍ ２ｋｍ

▼２８日１５時から１８時まで 南西（鹿児島市谷山方向） ３０ｋｍ ３ｋｍ

▼２８日１８時から２１時まで 西（鹿児島市街方向） ４０ｋｍ ３ｋｍ

▼２８日２１時から２４時まで 西（鹿児島市街方向） ４０ｋｍ ２ｋｍ

▼２９日００時から０３時まで 西（鹿児島市街方向） ３０ｋｍ ３ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、日置市、南さつま市、南九州市、垂水市、姶良市、薩摩川内市、鹿屋市、曽於市、霧島市、いちき串木野市

宮崎県 ：都城市

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