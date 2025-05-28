【週刊少年マガジン 2025年26号】 5月28日 発売 価格：400円

　講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 2025年26号」を本日5月28日に発売した。価格は400円。表紙と8ページの巻頭グラビアを日向坂46の金村美玖さんが飾る。

　巻頭カラーには、「アホガール」、「カノジョも彼女」のヒロユキ氏による新連載「ドリーム☆ジャンボ☆ガール」が登場。金色仕様のQUOカードが抽選で50名に当たるプレゼント企画も実施される。

　また、センターカラーには「黒岩メダカに私の可愛いが通じない」が掲載されている。

　なお、「あひるの空」は作者体調不良のため、「不滅のあなたへ」、「戦隊大失格」、「灰仭巫覡」、「篝家の8兄弟」は作者取材のため休載となっている。

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