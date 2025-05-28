「週刊少年マガジン 2025年26号」本日発売。表紙と巻頭グラビアは日向坂46の金村美玖さん巻頭カラーはヒロユキ氏の新連載「ドリーム☆ジャンボ☆ガール」
【週刊少年マガジン 2025年26号】 5月28日 発売 価格：400円
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講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 2025年26号」を本日5月28日に発売した。価格は400円。表紙と8ページの巻頭グラビアを日向坂46の金村美玖さんが飾る。
巻頭カラーには、「アホガール」、「カノジョも彼女」のヒロユキ氏による新連載「ドリーム☆ジャンボ☆ガール」が登場。金色仕様のQUOカードが抽選で50名に当たるプレゼント企画も実施される。
また、センターカラーには「黒岩メダカに私の可愛いが通じない」が掲載されている。
なお、「あひるの空」は作者体調不良のため、「不滅のあなたへ」、「戦隊大失格」、「灰仭巫覡」、「篝家の8兄弟」は作者取材のため休載となっている。
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「週刊少年マガジン」26号 #黒岩メダカに私の可愛いが通じない ポスターを3名様に！
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