【週刊少年サンデー 2025年26号】 5月28日 発売 価格：380円

　小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年26号」を本日5月28日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。

　今号の表紙には「名探偵コナン」が登場。付録には「『名探偵コナン』カードゲーム」限定キャラカード「諸伏景光」が付いている。

　巻頭カラーには、新連載となる「カグライ ～神楽と雷人～」（原作：レタス太郎氏/作画：ましゅ太郎氏）が掲載されるほか、センターカラーには、くさかべゆうへい氏の「かくかまた」、みつたに氏の「魔物の国」がそれぞれ掲載される。

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