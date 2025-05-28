表紙は「名探偵コナン」！ 「週刊少年サンデー 26号」本日発売「『名探偵コナン』カードゲーム」限定キャラカード「諸伏景光」が付録
【週刊少年サンデー 2025年26号】 5月28日 発売 価格：380円
小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年26号」を本日5月28日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。
今号の表紙には「名探偵コナン」が登場。付録には「『名探偵コナン』カードゲーム」限定キャラカード「諸伏景光」が付いている。
巻頭カラーには、新連載となる「カグライ ～神楽と雷人～」（原作：レタス太郎氏/作画：ましゅ太郎氏）が掲載されるほか、センターカラーには、くさかべゆうへい氏の「かくかまた」、みつたに氏の「魔物の国」がそれぞれ掲載される。
少年サンデー26号は本日発売!デジタル版も同時発売!- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) May 27, 2025
・表紙& 新章開幕![#名探偵コナン]
・新連載!巻頭カラー![#カグライ ～神楽と雷人～]
・ #コナンTCG 限定カードふろく[諸伏景光]&記事!
・新連載第2話!Cカラー![#かくかまた]
・単行本1巻大好評御礼Cカラー![#魔物の国]https://t.co/sq7tIrJKNW pic.twitter.com/ocgExip7NP
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