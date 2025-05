機能性とデザイン性をアップ！neomamaism「夏用スリーパー」

「neomamaism(ネオママイズム)」が「夏用スリーパー」を販売中です。

エアコンや扇風機の風から赤ちゃんの体を守り、夜間の冷えすぎを防ぐ寝冷え防止や吸湿性・通気性が高く柔らかな2重ガーゼを使用し、汗を吸って蒸れにくい敏感な赤ちゃんの肌に優しい素材で作られています。

そして、新たに、サイズ展開を2サイズから4サイズ(S/M/L/XL)にアップし、またファスナー位置をサイドのダブルジップに仕様変更したことにより、着用中のおむつ替えや温度調節がラクラク簡単になった「新夏用スリーパー」をリニューアル発売します。

各ECモールでの一斉販売に先立ちまして、2025年5月30日(金)に「neomamaism(ネオママイズム)」公式サイトにて先行販売を行います。

あわせまして、リニューアル販売を記念し、公式オンラインストアにて1週間限定先着50名様500円オフキャンペーンを開催します。

●neomamaism「夏用スリーパー」について

ネオママイズムオリジナルスリーパーは、楽天市場やAmazonのベビーベッドランキングで一位を獲得している、ネオママイズムの大人気商品『折りたたみ式ベッドインベッド』を利用する際の「掛け布団のかわり」として、使用いただくために開発されました。

「着るお布団」のため掛け布団を使用の際の窒息や乳幼児突然死症候群のリスクを軽減することができ、ベッドインベッドと同様に通常の寝具(掛け布団)よりも軽いため旅行や帰省時にも手軽に持ち運び使え、寝ている間にお布団を蹴ってお腹や背中が出る心配がないため安心感があり、機能的で使い勝手が良く、欧米ではお布団代わりに使用することが定番となっています。

また、neomamaismのスリーパーはお子様に着せた時に可愛い、ベッドの横においてもインテリアと調和するデザイン性にもこだわった商品となります。

暑がりな小さなお子様たち。

冷房の効いたお部屋の中でも「心地よく過ごしぐっすり就寝できるものを!」との想いにて、何度も検討を重ね、24〜27℃の室内温度に最適な素材(通気性の良い柔らかな2重ガーゼ)で夏にちょうどいい「夏用スリーパー」を実現しました。

ママもキッズも笑顔で納得のデザイン

●「新夏用スリーパー」のこだわりポイント

「ダブルジップ仕様」

首元と足元の両方から開閉が可能なため、ファスナーを引っ掛けることなく着脱がスムーズです

「足元まで完全に開くファスナー式」

完全に開く仕様にしたことでオムツ替えラクラク&温度調節が可能

サイズオーバーになった時も長く着用が可能です

「ファスナー位置をサイドに変更」

腹這いになってもお子様が不快に感じません

「足元を大きめのデザインに」

足を自由に動かせる動きやすさを確保したことにより赤ちゃんも満足

包まれることで安心し、寝つきが良くなることもあります

「サイズ展開をSからXLの4サイズに拡大」

サイズ目安

S :58cm〜71cm(新生児〜6ヶ月)

M :66cm〜81cm(6ヶ月〜12ヶ月)

L :76cm〜89cm(12ヶ月〜18ヶ月)

XL:84cm〜94cm(12ヶ月〜24ヶ月)

※上記は購入時の月齢及び身長の目安となります

※足元に余裕があるデザインに加え足元が開く仕様になったため、サイズによっては実際は4、5歳頃まで長く着用が可能です

●旧夏用スリーパーから好評の仕様はそのままに!

・星座柄、ハート柄、恐竜柄、ドット柄の人気デザインの4バリエーション

・日本国内の検査機関にて安全テスト済(ホルムアルデヒド含有量検査)

・パッケージは月型の開口部が可愛くてギフトにも最適

・英国王室御用達のブランドと同じ工場で製造

・日本製のYKKブランドのファスナーを使用

販売価格:4,180円(税込)

ギフトにも最適なパッケージ

