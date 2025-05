女優の鈴木保奈美(58)が28日、自身のインスタグラムを更新。娘たちのやり取りを明かした。

「娘たちとバーで飲んだ」と記し、バーでのショットを公開。「よくぞここまで生きて大きくなってくれました。君たちが元気で、笑っていてくれさえすれば、それだけでいい。ありがたい」と我が子たちの成長に目を細めた。

「なんてしんみりする毋の気持ちをよそに、『この写真ママのインスタ用ね〜』『やっぱ顔の角度こっちがいいね〜』と騒がしい人たちなのであった」と母子のやり取りも披露した。

英語でも「Espresso martini at a hidden bar with my daughters. Fantastic girl’s night out」(隠れたバーで娘たちとエスプレッソマティーニを。素敵な女子会でした)と添えた。

この投稿に、ファンからは「美しいママ」「こんなかっこよくてステキなママ本当に存在する!」「娘との時間は至福ですよね」「娘さんが選んだお写真いいですね」「凛々しくうつくしい」「永遠の憧れです」などのコメントが寄せられている。

鈴木はお笑いコンビ「とんねるず」の石橋貴明と1998年に再婚し、3人の娘たちのママに。子育てに専念するため休業後、2008年12月に仕事復帰。2011年のNHK大河ドラマ「江〜姫たちの戦国〜」で本格的に女優業に復帰した。石橋とは2021年7月、「子育てが一段落した事を機に」として離婚を発表している。