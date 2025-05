5月28日はTWICE・ダヒョンの誕生日！8月日本公開『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』よりコメント映像＆場面写真到着

8月日本公開を控える映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』が、主演女優ダヒョン(TWICE)の誕生日に際してコメント映像を公開。併せて場面写真も解禁した。

【写真】「尊い…」ダヒョン、日本で見せたセーラー服姿

本日(5月28日)はダヒョンの27歳の誕生日。『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』が公開した動画にはW主演のダヒョンとジニョンが登場し、ジニョンの「ダヒョンさん、お誕生日おめでとうございます!」というお祝いの言葉にダヒョンが「ありがとうございます!」と笑顔で答えている。

また、ダヒョンは「温かく応援してくださるファンの皆さんにも本当に感謝しています」と、ファンへのメッセージも欠かさず届けた。

そして、ジニョンが「ダヒョンさんのお誕生日のお知らせとともに、日本のファンの皆さんにもう一つ素敵なお知らせがあります」と伝えると、ダヒョンが「私の初めての映画であり、ジニョン先輩と一緒に出演している『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』が日本で8月8日に公開されることになりました!」と紹介。「本作をぜひ楽しみにしていてくださいね。皆さん、劇場でお会いしましょう!」と締めくくった。

『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』場面写真

解禁された場面写真には、教室で隣同士の机に座るソナ(演者ダヒョン)とジヌ(演者ジニョン)の姿が写っている。柔らかな光が差し込むなかでお互いに見つめ合ったり、正面を向いて微笑んだりと、劇中の初恋の空気感をそのまま映し出した印象的なカットでファンを夢中にさせていた。

日本全国で8月8日より新宿ピカデリーほか公開される『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』は、2011年に公開された台湾映画『You Are The Apple of My Eye』の韓国リメイク版。今年2月の韓国公開を経て、今回、待望の日本公開が決まり、ファンの間で早くも話題を集めている。

そんな『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』は、昨年10月に開催された「第29回釜山国際映画祭」で「コリアンシネマトゥデイパノラマ」部門に出品。同作が映画初出演&初主演作となるダヒョンは、同映画祭を通じて女優としてレッドカーペットデビューも果たした。

勉強もせず男友達とふざけてばかりいるジヌと、成績優秀でクラスの模範生ソナ。そして、人生で一度しか訪れない初恋が生まれる瞬間と、青春時代の懐かしさを感じさせてくれる本作を通じて、写真でも伝わる“阿吽の呼吸”の演技を披露したダヒョンとジニョン。約2カ月後の日本公開に向けて、今後のさらなる続報に期待したい。

すべての瞬間が愛おしく毎日だった“あの頃”が、甘くほろ苦い思い出とともに懐かしくも鮮明に蘇る。『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』は8月8日より全国ロードショー予定だ。

© 2025 STUDIO TAKE CO., Ltd. & JAYURO PICTURES CO., Ltd.

◇ダヒョン プロフィール

1998年5月28日生まれ。本名キム・ダヒョン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビュー。色白で可愛いビジュアルの持ち主で、グループ内ではリードラッパーを担当している。バラエティ番組で存在感を発揮することが多く、親しみやすい魅力で多くのファンを魅了している。2025年2月21日に韓国で公開の映画『あの頃、君を追いかけた』で、TWICEメンバー初の女優デビューを果たした。

◇ジニョン プロフィール

1991年11月18日生まれ。本名チョン・ジニョン。2011年にボーイズグループB1A4のメンバーとしてデビューした。グループではリーダーとリードボーカルを担当。さらに、作詞・作曲はもちろん、編曲までこなす音楽プロデューサーの一面も。2016年に放送されたMnetのオーディション番組『PRODUCE 101』では、自作曲『同じところで』を提供し話題になった。現在は、俳優としても精力的な活動を見せている。