TWICEダヒョン×ジニョンW主演映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』コメント映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■教室で見つめ合うソナ(ダヒョン)&ジヌ(ジニョン)の場面写真も解禁!

映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』(8月8日より新宿ピカデリー他全国公開)で共演するダヒョン&ジニョンのコメント映像が公開された。

本作の主演は、TWICEのダヒョン。クラス中の憧れの存在・ソナ役で、映画初出演&初主演となる。2024年10月開催の第29回釜山国際映画祭では「コリアンシネマトゥデイパノラマ」部門に出品され、俳優としてレッドカーペットデビューも果たした。

模範的な生徒だったソナが初めて触れた恋心へのとまどいと喜びを、W主演で『初恋は初めてなので』『雲が描いた月明り』のジニョンとともに、眩しいほどにあふれる魅力で切なくも爽やかに好演。この夏、スクリーンからとびきりの愛を届ける。

そして5月28日、ダヒョンの誕生日を記念して、W主演のダヒョン&ジニョンから日本のファンへメッセージ動画が到着した。

■「温かい応援を本当に感謝しています」

ジニョンが「ダヒョンさん、お誕生日おめでとうございます!」と祝福すると、ダヒョンも「ありがとうございます!」と応え、「温かく応援してくださるファンの皆さんにも本当に感謝しています」と笑顔で続ける。

さらにジニョンが「皆さんにもうひとつ素敵なお知らせがあります」とアピールし、本作がスクリーンデビューとなるダヒョンも日本のファンに向けて「ぜひ楽しみにしていてくださいね。皆さん劇場で会いましょう!」と締めくくっている。終始和やかな雰囲気に包まれたふたり。見ているこちらをハッピーな気持ちにさせてくれるバースデー動画だ。

■教室で見つめ合うソナ(ダヒョン)&ジヌ(ジニョン)の爽やかな場面写真も解禁!

あわせて、本作の場面写真も解禁。ソナ(ダヒョン)とジヌ(ジニョン)が教室で机を隣り合わせて見つめ合うカットと、正面を向いたカット、いずれもふたりのとびきり爽やかな表情が印象的だ。

勉強もせず男友だちとふざけてばかりいるジヌと、成績優秀でクラスの模範性・ソナ(ダヒョン)。人生で一度しか訪れない初恋が生まれる瞬間と、青春時代の懐かしさを感じさせてくれる本作で、写真の通り劇中でも息ぴったりな演技を見せてくれているダヒョンとジニョン。今後の続報への期待がさらに高まる写真となっている。

映画情報

『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』

8月8日(金)新宿ピカデリー他全国ロードショー

監督:チョ・ヨンミョン

出演:ジニョン、ダヒョン(TWICE)

配給:シンカ

(C)2025 STUDIO TAKE CO., Ltd. & JAYURO PICTURES CO., Ltd.

映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』作品サイト

https://synca.jp/bokusona/

TWICE OFFICIAL SITE

http://www.twicejapan.com