»³ËÜÉñ¹á¤¬À¶Á¿¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÐÊ¤à»Ñ¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¡Ä¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¥ì¥È¥í³¹¤Ç¥í¥±È¯¸«»£¡ª¡¡
¸«Êª¤Î½÷»Ò³ØÀ¸¤«¤é¡Ö¤Þ¤¤¤Á¤ã¡Á¤ó¡ª¡×¤ÎÀ¼±ç
¥ì¥È¥í¤ÊÌÚÂ¤²È²°¤Î¸®Àè¤ËÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤ÆºÂ¤ê¡¢ÊªÍ«¤²¤ËÌÜÀþ¤ò¾å¤²¤ëÉ½¾ð¤Ê¤É¡¢»ÅÁð¤ËÀ¶Á¿¤Ç¾åÉÊ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë½÷À¡Ä¡Ä¡£ÇÐÍ¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¡Ê27¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
£µ·îÃæ½Ü¤Î¤³¤ÎÆü¡¢ÀéÍÕ¸©¹á¼è»Ô¤Ç¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Èà½÷¤ÎÈþËÆ¤ËÂ¿¤¯¤Î¸«Êª¿Í¤¿¤Á¤¬ÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢Ì¡²è²È¡¦À¾¹á¤Ï¤Á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£¾¼ÏÂ½é´ü¤ÎÀïÁ°ÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Äë¹ñ³¤·³Ãæ°Ó¡¦¹¾Ã¼Âí¾»¡Ê¤¿¤¤Þ¤µ¡Ë¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¤Ê¤ÄÈþ¤Î¿·º§À¸³è¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤¿¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤À¡£»³ËÜ¤Ï¡¢¤Ê¤ÄÈþ¤ÎÍ§¿Í¤ÇÆÈ¿È¤Î¥¿¥¤¥Ô¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥â¥À¥ó¥¬¡¼¥ë¡¦Ë§¿¹ÉçÈþ»Ò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
»³ËÜ¤Î²£¤Ë¤Ï¡¢È±¤ò¼·»°¤ËÀ°¤¨¤¿¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¾®´ØÍµÂÀ¡Ê29¡Ë¤Î»Ñ¤â¡£¾®´Ø¤Ï¤Ê¤ÄÈþ¤ÎÉ×¡¦Âí¾»¤ÎÆ±Î½¤ÇÄë¹ñ³¤·³Ãæ°Ó¤Î¿¼¸«Î¶Ç·²ð¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÆ»ÑÃ¼Îï¤Ç»Å»ö¤â¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¡¢Îø°¦¤ËÉÔ´·¤ì¤ÊÂí¾»¤È°ã¤¤¡¢½÷À¤Ë¥â¥Æ¤ë¿§ÃË¤À¡£
£²¿Í¤Ï²È²°¤Î¸®Àè¤Ç¡¢²¿¤«²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¿¼¸«Ìò¤Î¾®´Ø¤Ï¡¢»£±ÆÃæ¤ä¤½¤Î¹ç´Ö¤â½ª»Ï¤Ë¤³¤ä¤«¡£°ìÊý¤Î»³ËÜ¤ÏÌò¤ËÆþ¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥¥ê¥Ã¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¡£»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤â¡¢¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤ë¾®´Ø¤Î¸ÀÍÕ¤ËÉ½¾ð¤ò¾¯¤·´Ë¤á¤ëÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥«¥á¥é¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¥í¥±¤ò¸«Êª¤·¤Æ¤¤¤¿½÷»Ò³ØÀ¸¤Î½¸ÃÄ¤¬¡Ö¤Þ¤¤¤Á¤ã¡Á¤ó¡ª¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤ë¤È¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¡¢¼ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ò¡Ø¥¢¥Ù¥Ã¥¯¤Î¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡Ù¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¡Ó
¡Ö¥í¥±ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹á¼è»Ô¤Îº´¸¶¡Ê¤µ¤ï¤é¡ËÃÏ¶è¤Ï¡¢Íøº¬Àî¿å±¿¤ÎÃæ·ÑÃÏ¶è¤Ç±É¤¨¤¿³¹¤Ç¡¢¡È¿å¶¿º´¸¶¡É¤ÎÌ¾¾Î¤ÇÀî±è¤¤¤òÃæ¿´¤Ë¹¾¸Í»þÂå¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ºë¶Ì¸©¤ÎÀî±Û»ÔÆ±ÍÍ¡È¾®¹¾¸Í¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤â¡¢½¤³ØÎ¹¹ÔÀ¸¤Ê¤Î¤«¡¢Â¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥±¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿´Ñ¸÷µÒ¤âÂç´î¤Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡Ê¥í¥±¤ò¸«³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÏ¸µ½»Ì±¡Ë
¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¼ã¤¤¿·º§É×ÉØ¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÌ¡²è¤¬¸¶ºî¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹âÎðÁØ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ã¤¤ÁØ¤Î´Ö¤Ç¤âÊüÁ÷Á°¤«¤é¤«¤Ê¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âè£±ÏÃ¤Î¸«Æ¨¤·ÊüÁ÷¤Ï¡¢Îß·×390Ëü²ó¡Ê£µ·î21Æü¤Þ¤Ç¤ÎTver¡¦FOD¤Î¹ç·×ÃÍ¤«¤é»»½Ð¡£¡ØWEB¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ù£µ·î22ÆüÇÛ¿®¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¡££±ÏÃ¡Á£´ÏÃ¤Î¹ç·×¤ÇÎß·×1300Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¿ô»ú¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤Ä¼Â¤ÈÂí¾»¤Î½ã°¦¤¬¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ï¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉçÈþ»Ò¤ÈÎ¶Ç·²ð¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢SNS¤Ç¡Ô£²¿Í¡¢¤Ê¤ó¤À¤«²ø¤·¤¤¤Ê¡Á¡Õ¡Ôµ÷Î¥´¶¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Õ¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
£µ·î25Æü¡¢ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê£²¿Í¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£ÈùÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤Î²èÁü¤Ë¤Ï¡¢
¡Ò¤Ê¤ÄÈþÛ©¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¡Ø¥¢¥Ù¥Ã¥¯¤Î¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡Ù¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡Ä!?¡Ó
¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¢¨¡ÖFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¦¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°X¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»²¼¤µ¤¤¡£
¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://friday.kodansha.co.jp/tips
¸ø¼°X¡§https://x.com/FRIDAY_twit