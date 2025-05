多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのダヒョンと俳優のジニョンがW主演を務めるノスタルジック・ラブストーリー映画『You Are The Apple of My Eye(英題)』が、邦題『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』として、8月8日より東京・新宿ピカデリーほか全国で公開される。それに先立って、日本のファンへのメッセージ動画と場面写真が28日、公開された。今作が映画初出演・初主演となるダヒョンは、クラスの憧れの的・ソナを演じる。将来の夢もなく、男友達と遊ぶばかりの毎日を過ごしていた高校生・ジヌ(ジニョン)。恋愛とは無縁の日々を送っていたジヌは、ある出来事をきっかけに、成績優秀で品格のあるクラスの模範生・ソナ(ダヒョン)への恋心に気づく。やがて、少しずつ距離を縮め、心を通わせていく2人。青春の輝きが日々を彩っていく中で、大学進学を機にすれ違いが生まれ始め、2人の絆は試される。

韓国からダヒョンとジニョンからのメッセージ動画が到着した。ジニョンが「ダヒョンさん、お誕生日おめでとうございます!」と祝福すると、ダヒョンも「ありがとうございます!」と応え、「温かく応援してくださるファンの皆さんにも本当に感謝しています」と笑顔を見せる。さらに、ジニョンが「皆さんにもうひとつすてきなお知らせがあります」とアピールし、ダヒョンも日本のファンに向けて「ぜひ楽しみにしていてくださいね。皆さん劇場で会いましょう!」と締めくくっている。終始和やかな雰囲気に包まれた2人が、見ているこちらをハッピーな気持ちにさせてくれるバースデー動画となっている。また、ソナとジヌのとびきりさわやかな表情が印象的な場面写真も解禁された。2人が教室で机を隣り合わせて見つめ合うカットと、正面を向いたカットとなっている。勉強もせず男友だちとふざけてばかりいるジヌと、成績優秀でクラスの模範性・ソナ。人生で一度しか訪れない初恋が生まれる瞬間と、青春時代の懐かしさを感じさせている。