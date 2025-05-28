・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６０．８９ドル（－０．６４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３３００．４ドル（－６５．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３３１４．６セント（－２９．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５２８．５０セント（－１４．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４５９．５０セント（±０．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０６２．５０セント（＋２．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２９４．７５（－１．９１）

出所：MINKABU PRESS