２７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６０．８９ドル（－０．６４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３００．４ドル（－６５．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３１４．６セント（－２９．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２８．５０セント（－１４．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５９．５０セント（±０．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６２．５０セント（＋２．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９４．７５（－１．９１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６０．８９ドル（－０．６４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３００．４ドル（－６５．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３１４．６セント（－２９．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２８．５０セント（－１４．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５９．５０セント（±０．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６２．５０セント（＋２．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９４．７５（－１．９１）
出所：MINKABU PRESS