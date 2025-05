果たして、正解は?

正解は「まるで〜かのように」でした!

「as」=「〜くらい、〜として」、「if」=「もし」という意味。

感情や態度、見かけなどを説明するときに便利で、現実とは異なることを示す場合が多いようです。

「As if I were in Japan.」

(まるで私が日本にいるかのように。)

あなたはわかりましたか?

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう!

※解答は複数ある場合があります。