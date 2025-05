2位:THE ALFEE/36票

All About ニュース編集部は5月15〜19日の期間で、全国10〜60代の男女250人を対象に「邦楽バンド」に関する アンケート 調査を実施しました。今回はその 調査結果 から、好きな「1970年代デビューのバンド」 ランキング を発表します。2位は、「THE ALFEE」でした。 明治学院大学 で出会った桜井賢さん、坂崎幸之助さん、 高見沢俊彦 さんの同学年3人で結成されたバンドで、1974年にデビュー。『メリーアン』『星空のディスタンス』など数々のヒット作を生み出し、2024年にはデビュー50周年を迎えています。それぞれ個性あふれる3人の声によるハーモニーと、高度な演奏技術、かつロック・ポップ・フォークといった多彩なジャンルを取り入れた音楽性が、世代を問わず多くの支持を集めています。

1位:サザンオールスターズ/141票

回答者からは、「音楽がとても気に入ってるから。そして面白い人の集まり」(20代女性/福岡県)、「今も元気にツアーを開催していて、3人が仲が良くてユーチューブのチャンネルも面白いため」(40代女性/兵庫県)、「完全に世代ではないが、70代とは思えないほどパワフルで尊敬するから」(30代女性/秋田県)、「歌も好きですがメンバー同士仲が良くて活動期間が長い点が高評価できます」(50代女性/青森県)などの声がありました。1位は、「サザンオールスターズ」。リーダーでボーカルの桑田佳祐さんを中心とした5人組ロックバンドです。1978年にシングル曲『勝手にシンドバッド』でデビューを果たし、多彩なジャンルと独創的な音楽性で唯一無二の存在感を発揮する国民的なバンドです。『いとしのエリー』『T SU NAMI』『真夏の果実』など、数多くのヒット曲をリリース。2023年にはデビュー45周年を迎え、2025年3月には、16作目のアルバム『THANK YOU SO MUCH』がリリースされています。回答者からは、「桑田さんの声も唯一無二だし、バラードもノリノリの曲も名曲だらけです。『真夏の果実』とか『T SU NAMI』とか…語り出すと止まらないです!」(30代女性/大阪府)、「サザンオールスターズは、世代を超えて楽しめる名曲が多く、聴くたびに懐かしさと新しさを感じられるのが魅力です。桑田さんの独特な歌声や歌詞の世界観が唯一無二で、気づけばずっと聴いてしまいます。どんな気分のときでも寄り添ってくれる存在です」(20代女性/千葉県)、「私の親も私も好きなバンドです。サザンにしかつくれない世界観、ずっと世に送り出し続けて欲しいです」(40代女性/東京都)、「曲のジャンルが幅広くどの年代の曲を聴いても色あせず、ライブパフォーマンスが最高だからです」(30代男性/ 沖縄県 )などのコメントが寄せられました。※回答者からのコメントは原文ママですこの記事の筆者:福島 ゆき プロフィールアニメや漫画のレビュー、エンタメ トピックス などを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。(文:福島 ゆき)