¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡ÈÅÐÈþ»Ò¡É¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤¬ºÆÅÐ¾ì¡ÖÉÔµÈ¤ÊÍ½´¶¡×¡ÖåºÎï¡×¡¢¼¡Ïº¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¡Ö¥Õ¥é¥°¤¬¡×
º£ÅÄÈþºù¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè43ÏÃ¤¬28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Ë»×¤¤¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Åìµþ¤ØÌá¤ë¤³¤È¤Ë¡£µ¢¤êºÝ¡¢¿ó¤¬Ä«ÅÄ²È¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤ë¤È¡¢¼¡Ïº¡ÊÃæÅçÊâ¡Ë¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¤Ö¤¬·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¿ó¤Ï¡¢¤Î¤Ö¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Îºî¤ê¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ë¡£°Õµ¤¾ÃÄÀ¤·¤ÆÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿¿ó¤ò¡¢·òÂÀÏº¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤Ï¶äºÂ¤ØÏ¢¤ì½Ð¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¾×·â¤ÎºÆ²ñ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿ó¤ÏÊì¡¦ÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¤È¥Ñ¥óÅ¹¤ÇºÆ²ñ¤¹¤ë¡£ÅÐÈþ»Ò¤Ï¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿ó¤Ë¸À¤¦¡£
°ìÊý¡¢½Ë¸À¤ò¤¢¤²¤¿¤Î¤Ö¤Ï¼¡Ïº¤È¿·º§À¸³è¤òÁ÷¤ë¡£¼¡Ïº¤Ï¿·¤¿¤Ê¹Ò³¤¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤¯¡£
ÅÐÈþ»Ò¡á¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤¬ºÆÅÐ¾ì¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤âÈ¿±þ¤·¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ì¡¢Â´¶È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÃæÂà¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤¿¤«¤·¡¢¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×¡ÖÄ¾ÀÜÂÐ·è¡×¡Öº¤¤Ã¤¿¥á¥¤¥³¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²¿¸Î¤«Ê¿Á³¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ö¡×¡Ö¤Þ¤¿ÀþÏ©¤Ë¹Ô¤¯¤«¡©¾Ð¡×¡Ö¥ä¥à¤µ¤ó¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¤¤¤¤Í¡×¡ÖåºÎï¤À¡×¡ÖËº¤ì¤¿º¢¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤¡¡£¾Ð¡×¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡©¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬½Ð¤¿¡ª¡ªÉÔµÈ¤ÊÍ½´¶¤¬¡ª¡ª¡×¡ÖÅÐÈþ»ÒÊì¤µ¤ó¡Ä±©¿¶¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¡ª¤³¤ì¤Ï¶öÁ³¤«É¬Á³¤«¡©¡×¡Ö¼«Í³¿ÍÅÐÈþ»Ò¡¢¡¢¡¢¡×¡Öº¡½è¤Ç¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ä¡×¡ÖÅÐÈþ»Ò¤µ¤ó¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï¤Çº¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Í¡×¡Ö¤ä¤Ù¡¼¤ªÊì¤µ¤óÈ¯¸«¡×¡ÖÃÏ¿Þ¹¤²¤Æ¤Ê¤ó¤«¥Õ¥é¥°¤Ã¤Ý¤¤¤ó¤À¤¬¡©¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÏÄ«¥É¥é112ºîÌÜ¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢Ì¡²è²È¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¡ÊËÜÌ¾¡¦ÌøÀ¥¿ó¡Ë¤µ¤ó¤È¾®¾¾Äª¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÎÈ¾À¸¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÊª¸ì¤Ç¡¢ÀïÁ°¡¢ÀïÃæ¡¢Àï¸å¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Î°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£