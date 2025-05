Suchmosが、新曲「Whole of Flower」を突如配信リリースした。また、7月2日(水)に6年ぶりとなる新作EP『Sunburst』を発売することを発表した。EP『Sunburst』は4曲収録となっており、先行配信された「Whole of Flower」は、Suchmosらしいスタイリッシュなサウンドの中にも新たな章の始まりを感じさせる軽快なメロディーが特徴的で、様々なことを乗り越えて再始動した、まさに「今のSuchmos」を体現する渾身の一曲。ジャケット写真は岡田貴之が撮影している。

4年の修業期間を終え、6月21日(土)、22日(日)に開催される「The Blow Your Mind 2025」横浜アリーナ公演は、2日間で約20万の応募があり、プラチナチケットとなるなど大きな話題を呼んだSuchmos。同公演のサポートベーシストとして山本連の出演も発表された。<リリース情報>SuchmosEP『Sunburst』発売日:7月2日(水)価格:2200円(税込)=収録曲=1. Eye to Eye2. Marry3. Whole of Flower4. BOYCD予約 https://fcls.lnk.to/Sunburst_EP <ライブ情報>Suchmos「The Blow Your Mind 2025」放送日時:6/22(日)17:00〜 生中継オフィシャルサイト https://tv.spaceshower.jp/p/00089038/Suchmos OFFICIAL HP:http://www.suchmos.com/