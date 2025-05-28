２８日の主なマーケットイベント ２８日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０９：００ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が日銀主催の討議に参加

１０：３０ 日・４０年物利付国債の入札

１０：３０ 豪・消費者物価指数

１５：４５ 仏・消費支出

１５：４５ 仏・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

１５：４５ 仏・卸売物価指数

１６：５５ 独・失業率

１６：５５ 独・失業者数

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数



○決算発表・新規上場など



決算発表：プラネット<2391>

※海外企業決算発表：エヌビディア，セールスフォースほか



出所：MINKABU PRESS