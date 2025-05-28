¤µ¤¹¤¬¤Ë¡È8500Ëü¥Ý¥ó¥É¡É¤Ï¹â¤¹¤®¤¿¡©¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥Ì¥Ë¥§¥¹³ÍÆÀ¤Ï¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¤«¡Ö8500Ëü¥Ý¥ó¥É¤âÈñ¤ä¤»¤Ð¥´¡¼¥ë¤ÏÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¡Ä¡Ä¡×
ºòµ¨¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç11¥´¡¼¥ë8¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï5¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤È¿ô»ú¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëFW¥À¥ë¥¦¥£¥ó¡¦¥Ì¥Ë¥§¥¹¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÆþ¤ëµ¡²ñ¤â¸º¾¯¤·¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ëº£µ¨¤Ï¤Û¤í¶ì¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¥Ì¥Ë¥§¥¹¤Ï2022Ç¯¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ÜÀÒ¶â¤¬8500Ëü¥Ý¥ó¥É¤È¤«¤Ê¤ê¹â³Û¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥Ì¥Ë¥§¥¹¤Ø¤Î»ëÀþ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ë¸«¹ç¤¦Æ¯¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤È¤¤â¤¢¤ì¤Ð¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¤¤â¤¢¤ë¡£8500Ëü¥Ý¥ó¥É¤âÈñ¤ä¤»¤Ð¥´¡¼¥ë¤ÏÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»ä¤ò´Þ¤áÃ¯¤â¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤ì¤ÐÌµÂÌ¤Ê¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î°ÜÀÒ¶â¤ò¤É¤ì¤À¤±²ó¼ý¤Ç¤¤ë¤«¤À¡£¤â¤·¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¸ò¾Ä¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¡¢¸µ¤ò¼è¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡£¤¿¤À¡¢Èà¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤ÏÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤Û¤É¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬À®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×
¥Ì¥Ë¥§¥¹¤Ï¥µ¥¤¥º¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¢¤ëFW¤À¤¬¡¢Æ°¤½Ð¤·¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤ÎÀºÅÙ¤Ê¤É²ÝÂê¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¡£8500Ëü¥Ý¥ó¥É¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ï¥Ì¥Ë¥§¥¹¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢ÆÃ¤Ëº£µ¨¤Ï¸·¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£