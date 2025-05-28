【豪州】

消費者物価指数（CPI・月次）（4月）10:30

予想 2.3% 前回 2.4%（消費者物価指数・前年比)



【NZ】

NZ中銀政策金利（5月）11:00

予想 3.25% 前回 3.5%（NZ中銀政策金利)



【ユーロ圏】

フランス実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第1四半期）15:45

予想 0.1% 前回 0.1%（前期比)

予想 0.8% 前回 0.8%（前年比)



ドイツ雇用統計（5月）16:55

予想 6.3% 前回 6.3%（失業率)

予想 1.0万人 前回 0.4万人（失業者数)



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（05/17 - 05/23）20:00

予想 N/A 前回 -5.1%（前週比)



リッチモンド連銀製造業指数（5月）23:00

予想 -11.0 前回 -13.0（リッチモンド連銀製造業指数)



※予定は変更することがあります

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