【豪州】
消費者物価指数（CPI・月次）（4月）10:30
予想　2.3%　前回　2.4%（消費者物価指数・前年比)

【NZ】
NZ中銀政策金利（5月）11:00
予想　3.25%　前回　3.5%（NZ中銀政策金利)

【ユーロ圏】
フランス実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第1四半期）15:45
予想　0.1%　前回　0.1%（前期比)
予想　0.8%　前回　0.8%（前年比)

ドイツ雇用統計（5月）16:55
予想　6.3%　前回　6.3%（失業率)
予想　1.0万人　前回　0.4万人（失業者数)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（05/17 - 05/23）20:00
予想　N/A　前回　-5.1%（前週比)

リッチモンド連銀製造業指数（5月）23:00
予想　-11.0　前回　-13.0（リッチモンド連銀製造業指数)

※予定は変更することがあります