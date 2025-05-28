日経225先物テクニカルポイント（28日夜間取引終了時点）
28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比480円高の3万8300円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40329.84円 ボリンジャーバンド3σ
39161.63円 ボリンジャーバンド2σ
38300.00円 28日夜間取引終値
37993.41円 ボリンジャーバンド1σ
37792.95円 200日移動平均
37724.11円 27日日経平均株価現物終値
37584.00円 5日移動平均
37415.00円 一目均衡表・転換線
36825.20円 25日移動平均
36804.27円 75日移動平均
36325.00円 一目均衡表・基準線
35656.99円 ボリンジャーバンド-1σ
35235.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
34488.77円 ボリンジャーバンド2σ
33637.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
33320.56円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40329.84円 ボリンジャーバンド3σ
39161.63円 ボリンジャーバンド2σ
38300.00円 28日夜間取引終値
37993.41円 ボリンジャーバンド1σ
37792.95円 200日移動平均
37724.11円 27日日経平均株価現物終値
37584.00円 5日移動平均
37415.00円 一目均衡表・転換線
36825.20円 25日移動平均
36804.27円 75日移動平均
36325.00円 一目均衡表・基準線
35656.99円 ボリンジャーバンド-1σ
35235.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
34488.77円 ボリンジャーバンド2σ
33637.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
33320.56円 ボリンジャーバンド3σ
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