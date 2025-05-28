　28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比480円高の3万8300円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40329.84円　　ボリンジャーバンド3σ
39161.63円　　ボリンジャーバンド2σ
38300.00円　　28日夜間取引終値
37993.41円　　ボリンジャーバンド1σ
37792.95円　　200日移動平均
37724.11円　　27日日経平均株価現物終値
37584.00円　　5日移動平均
37415.00円　　一目均衡表・転換線
36825.20円　　25日移動平均
36804.27円　　75日移動平均
36325.00円　　一目均衡表・基準線
35656.99円　　ボリンジャーバンド-1σ
35235.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
34488.77円　　ボリンジャーバンド2σ
33637.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
33320.56円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース