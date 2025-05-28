¤Ê¤¼»ä¤¿¤Á¤ÏÌ²¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö¿çÌ²¤Î¹½Â¤¡×
¿çÌ²¤Ï¡ÖÇ¾¤òµÙ¤á¤ë¤¿¤á¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡¡À¸Êª¤Î¡È¤Û¤ó¤È¤¦¤Î»Ñ¡É¤ÏÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡©¡¡¿çÌ²¤È°Õ¼±¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¿·½ñ¡Ø¿çÌ²¤Îµ¯¸»¡Ù¤¬¡¢È¯ÇäÂ¨£´ºþ¤ÈÏÃÂê¤À¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤Íý·Ï¸¦µæ¼Ô¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆÉ¤ó¤À¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì¾Ãø¡×¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡¦»°Âð¹áÈÁ»á¡Ë¡¢¡Ö¤¤ï¤á¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼»ÅÊ¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎºÍÇ½¡×¡ÊÎ×¾²¿´Íý»Î¡¦ÅìÈª³«¿Í»á¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿½ñÉ¾¡¦´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¼¹ï¤Ê¿²ÉÔÂ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í
¡Ò·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡ÊOECD¡Ë¤¬2021Ç¯¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡¢³Æ¹ñ¤ÎÊ¿¶Ñ¿çÌ²»þ´Ö¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢33¥õ¹ñ¤Î¤¦¤Á¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¿¶Ñ¿çÌ²»þ´Ö¤ÏºÇÃ»¤À¤Ã¤¿¡Ê7»þ´Ö22Ê¬¡Ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Îã¤¨¤ÐÅÔ¿´¤Ë¿¦¾ì¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬¡¢¹Ù³°¤Ë½»¤Þ¤¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÄÌ¶Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¡£¿çÌ²¤ËÈñ¤ä¤»¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢É¬Á³Åª¤ËÃ»¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¡£ÆüËÜ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢ÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤ÇÉÔÂ¤·¤¿¿çÌ²¤òÊä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¿Í´Ö¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿·ä´Ö»þ´Ö¤ÇÌ²¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð»ä¤ÏÍÄ¤¤º¢¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£Ì²¤ë¤Î¤¬·ù¤¤¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¡Ö¿çÌ²¤ÏËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ä¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤·¤³¤Î¤Þ¤ÞÌ²¤é¤º¤Ëµ¯¤Â³¤±¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¨¡¨¡¡£¡Ó¡Ê¡Ø¿çÌ²¤Îµ¯¸»¡Ù¤è¤ê¡Ë
ÆüËÜ¿Í¤Ï¿çÌ²ÉÔÂ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸½¼Â¤¬³Î¤«¤Ë¤¢¤ë¡£
¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¿çÌ²¤Î¤·¤¯¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¿çÌ²°µ¡×¤È¡ÖÂÎÆâ»þ·×¡×
¤Þ¤º¡¢¿çÌ²¤Ï¡Ö¿çÌ²°µ¡×¤È¡ÖÂÎÆâ»þ·×¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÀ®Ê¬¤ÇÄ´Àá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÒÃë´Ö¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¡¢¡Ö¿çÌ²°µ¡×¡ÊÌ²¤é¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¡Ë ¤¬½ù¡¹¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖÂÎÆâ»þ·×¡×¤Ë¤è¤ëµ¯¤³¤½¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¤Ï¡¢Ä«¤«¤éÃë¤Ë¤«¤±¤Æ¹â¤Þ¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤·¤À¤¤¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¿çÌ²°µ¡×¡ÊÌ²¤é¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¡Ë ¤«¤é¡¢¡ÖÂÎÆâ»þ·×¡×¡Êµ¯¤³¤½¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¡Ë ¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÌ²µ¤¤À¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Ì²µ¤¤ÏÄ«¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¥¼¥í¤À¤¬¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÌë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÂÎÆâ»þ·×¡×¤ÎÎÏ¤¬²¼¤¬¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤É¤óÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÌ²µ¤¤¬½½Ê¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢Ì²¤ê¤ËÍî¤Á¤ë¤Î¤À¡£Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤È¡¢¡Ö¿çÌ²°µ¡×¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¿çÌ²°µ¡×¤¬½½Ê¬Äã²¼¤·¤¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌÀ¤±Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÂÎÆâ»þ·×¡×¤ÎÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¡¢º¹Ê¬¤Ç¤¢¤ëÌ²µ¤¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤·¤¯¤ß¤À¡£¡Ó¡Ê¡Ø¿çÌ²¤Îµ¯¸»¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡ÒÌëÌ²¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¿çÌ²°µ¡×¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Á°¤ÎÆü¤«¤é¹â¤Þ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂÎÆâ»þ·×¡×¤ÎÀ®Ê¬¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢ÌÀ¤±Êý¤Ïµ¯¤³¤½¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¤¬¼å¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö¿çÌ²°µ¡×¤È¤Îº¹Ê¬ ¡ÊÌ²µ¤¡Ë ¤¬Âç¤¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Ãë´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÂÎÆâ»þ·×¡×¤Î³ÐÀÃ¥·¥°¥Ê¥ë¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤È¡¢Ì²µ¤¤¬¾¯¤··Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£¡Ó¡Ê¡Ø¿çÌ²¤Îµ¯¸»¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡Ö¿çÌ²°µ¡×¤È¡ÖÂÎÆâ»þ·×¡×¡¢2¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÎÉ¤¤¿çÌ²¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¿çÌ²¤Ï¡ÖÇ¾¤ÎÃÂÀ¸¡×°ÊÁ°¤«¤éÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¤Ê¤¼À¸Êª¤ÏÌ²¤ë¤Î¤«¡Ö¤½¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÍýÍ³¡×