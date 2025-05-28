µíÅá¤Ç¥¹¥Ñ¥Ã¡Ä¡Ô°¦¤¹¤ëÃË¤Î¶ÉÉô¡Õ¤È¿·¶¶¡¢¶äºÂ¡¢ÉÊÀî¤ò³¹¥Ö¥é¤·¤¿31ºÐ¡¦Èþ¿ÍÎÄ´ñ»¦¿ÍÈÈ¡Ö°¥¤·¤ÂáÊá¤Î½Ö´Ö¡×
º£¤«¤é120Ç¯Á°¤Î1905Ç¯¡ÊÌÀ¼£38Ç¯¡Ë5·î28Æü¡¢¡Ö¾¼ÏÂ¤ÎÍÅÉØ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿½÷À¡¦°¤ÉôÄê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡¢1936Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ11Ç¯¡Ë¤ËÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÎÁÄâÅ¹¼ç¤ÎÃËÀ¤ò»¦³²¡£ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿±¢·Ô¤ò»ý¤Ã¤ÆÅìµþÃæ¤òÆ¨¤²²ó¤Ã¤¿¡Ö°¤ÉôÄê»ö·ï¡×¤ÎÈÈ¿Í¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¡£
89Ç¯Á°¤ËËÜ»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿°¤ÉôÄê¤ÏÃ±¤Ê¤ëÎÄ´ñ»¦¿ÍÈÈ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÈÕÇ¯¾ÃÂ©¤òÀä¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï°ìÂÎ¤É¤³¤Ë¾Ã¤¨¤¿¤Î¤«¡£²ø»ö·ï¤ËÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊæÀÑ¾¼Àã»á¤¬Ç÷¤ë¡£
½éÄ¬¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤14ºÐ¤Ç¡Ä
1936Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ11Ç¯¡Ë5·î19Æü¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤Ï°¤ÉôÄê»ö·ï¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤¿¡£¡ÖÈøµ×¹ÈÅõ³¹¤Ë²ø´ñ»¦¿Í¡× ¡Ö·ì»ú¤òÀÚ¤ê¹ï¤ó¤Ç¡×¡ÖçÑ¼ç¿Í¤Î»´»àñó¤Ë·ì»ú¤òÀÚ¹ï¤ó¤ÇÈþ¿Í½÷Ãæ»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡× ¡ÖÂÔ¹ç¤ËÎ®Ï¢¤Î²Ì¤Æ¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡Ä¡Ä¡£
°¤ÉôÄê»ö·ï¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö±¢·ÔÀÚ¤ê¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö²ø´ñ»¦¿Í¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö·ì»ú¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ¤Î¤è¤¦¤ÊÉÁ¼Ì¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°¤ÉôÄê¤¬»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢5·î17ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï18Æü¿¼Ìëº¢¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1905Ç¯¡ÊÌÀ¼£38Ç¯¡Ë5·î28Æü¤ËÅìµþ¿ÀÅÄ¤ÎÈæ³ÓÅªÍµÊ¡¤Ê¾ö²°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿°¤ÉôÄê¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é²È¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¿¦¿Í¤«¤éÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¹þ¤Þ¤ì¡¢½éÄ¬¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤14ºÐ¤Îº¢¤ËÃËÀ¤È½é¤á¤ÆÀÅª´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¡ÊÌµÍýÌðÍýÈÈ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ë¡Ë¡£
°ÊÍè¡¢¶á½ê¤ÎÉÔÎÉÏ¢Ãæ¤È¤Ä¤ë¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê18ºÐ¤«¤é¤Ï·Ýµ¸¤È¤Ê¤ê¿å¾¦Çä¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£°¤ÉôÄê¤Ï¤½¤ÎÈþËÆ¤òÉð´ï¤Ë²£ÉÍ¡¢ÉÙ»³¡¢Ä¹Ìî¡¢Ì¾¸Å²°¤È³ÆÃÏ¤òÅ¾¡¹¤È¤·¡¢»Å»ö¤â·Ýµ¸¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½÷Ãæ¤ä¥«¥Õ¥§¤ÎÅ¹°÷¡¢¾«ÉØ¡Ä¡Ä¤È¿¦¤â¼¡¡¹ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ÃæÌî¤Î³äË£Å¹Å¹¼ç¤È¶î¤±Íî¤Á
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢°¤ÉôÄê¤Ï°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤ÇO¤È¤¤¤¦»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤È½Ð²ñ¤¦¡£Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î¾¦¶È¹â¹»¤Ç¹»Ä¹¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤À¡£¾¯½÷»þÂå¤«¤é½÷¤òÉð´ï¤ËÎ®Ï²¤ÎÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿°¤ÉôÄê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿Â»Î¤Ç¤¢¤ëO¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¤è¤Û¤É¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤¯·è¿´¤ò¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢O¤ÎÄó°Æ¤Ë¤è¤ê°¤ÉôÄê¤Ï½¢¿¦Àè¤òµá¤á1936Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ11Ç¯¡Ë2·î10Æü¤è¤êÅìµþ»ÔÃæÌî¶è¿·°æÄ®¤Î³äË£Å¹¡ÖµÈÅÄ²°¡×¤Ë¤ÆÊÌÌ¾¤ò»È¤¤¡¢½»¤ß¹þ¤ß½÷Ãæ¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤ë¡£¤³¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¸å¤Ë»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤È¤Ê¤ëµÈÅÄ²°¤ÎÅ¹¼ç¡¦ÀÐÅÄµÈÂ¢¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÀÐÅÄ¤ÏÅö»þ42ºÐ¡¢°¤ÉôÄê¤Ï31ºÐ¤ÇÇ¯Îð¤Ï°ì²ó¤ê°ã¤¦¤¬¡¢¸ß¤¤¤ËÌ¥¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÀÐÅÄ¤ÏºÊ»Ò¤¢¤ë¿È¤Ê¤¬¤é°¤ÉôÄê¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤è¤Û¤É¿ÈÂÎ¤ÎÁêÀ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Æó¿Í¤Ï½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«2¥õ·î¤Û¤É¤ÇÅ¹¤òÊü¤ê½Ð¤·¤Æ¶î¤±Íî¤Á¡£ÃË½÷¤ÎÌ©²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂÔ¹ç¡Ê¸½ºß¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡Ë¤òÅ¾¡¹¤È¤¹¤ëÀ¸³è¤ËÆþ¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÆó¿Í¤¬½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«97Æü¸å¡¢±¿Ì¿¤ÎÆü¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
µíÅá¤Ç¥¹¥Ñ¥Ã
°¤ÉôÄê¤ÈÀÐÅÄµÈÂ¢¤Î¡È´Ø·¸¡É¤Ï¡Ö¾ðÃÔ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¹¤éÀ¸¤Ì¤ë¤¤¤Û¤É·ã¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ë¡£ÂÔ¹ç¤ËÆþ¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ°ìÊâ¤â³°¤Ø½ÐÊâ¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÉÛÃÄ¤ØÆþ¤ë¤È¤ª¸ß¤¤¤Î¿ÈÂÎ¤òÏ®¤ê¡¢¼ò¤ò¤¢¤ª¤ê¡¢1Æü¤ËÏ¢Â³¤·¤Æ£µ¡Á6²ó¡Ä¡Ä¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë½Ã¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Î¿ÈÂÎ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Èà¤é¤ÏÄÌ¾ï¤è¤ê¤â·ã¤·¤¤»É·ã¤òµá¤á¡¢É³¤ò»È¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥Ý¥¯¥·¥Õ¥£¥ê¥¢¡¢¥Ö¥ì¥¹¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥×¥ì¥¤¡áÃâÂ©¥×¥ì¥¤¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÃâÂ©¥×¥ì¥¤¤¬Èá·à¤òÀ¸¤à»ö¤È¤Ê¤ë¡£·ã¤·¤¤¥×¥ì¥¤¤Ë¤è¤êÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐÅÄµÈÂ¢¤Ï°¤ÉôÄê¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤¿¿çÌ²Ìô¤òÂçÎÌ¤ËÉþÍÑ¤·Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢°¤ÉôÄê¤ÏÌ²¤ëµÈÂ¢¤Î´é¤ò¸«¤ÆÆÍÁ³ÉÔ°Â¤Ë¶î¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÀÐÅÄµÈÂ¢¤ÏºÊ»Ò¤Î¤¢¤ë¿È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÅ¹¤Ç¤¢¤ëµÈÅÄ²°¤â²¿¤â¤«¤â¼Î¤Æ¤Æ¼«Ê¬¤È¶î¤±Íî¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÆ¨Èò¹Ô¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿°¤ÉôÄê¤Ï¡¢µÈÂ¢¤òÆÈ¤êÀê¤á¤¹¤ë¤¿¤áÈà¤Î¼ó¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿É³¤òÌÜ°ìÇÕÄù¤á¾å¤²¤¿¡£µÈÂ¢¤¬¶ì¤·¤ß¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤ÆÂ©Àä¤¨¤ë¤È¡¢°¤ÉôÄê¤ÏÄ«¤Þ¤ÇµÈÂ¢¤Î±¢Éô¤ò¤¤¤¸¤¯¤ê²ó¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖµÈÂ¢¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤Âç»ö¤Ê¤â¤Î¡×¤òµíÅá¤Ç¤â¤Ã¤ÆÀÚ¤ê¼è¤ë¤È»æ¤ÇÊñ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖµÈÂ¢¤Ï¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ÚÌÀ¤Î¤¿¤á¤ª¸ß¤¤¤ÎÌ¾Á°¤òÆþ¤ì¤¿¡ÖÄêµÈÆó¿Í¥¥ê¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤òµÈÂ¢¤Îº¸Â¤Ë¹ï¤ó¤À¡£
°ìÄÌ¤ê¤Îµ·¼°¤ò½ª¤¨¤¿5·î18Æü¸áÁ°8»þº¢¡¢°¤ÉôÄê¤ÏÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥â¥Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÊý¤ò¤¯¤é¤Þ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡È¶ÉÉô¡É¤È³¹¥Ö¥é¡¢±Ç²è¤ò³Ú¤·¤ó¤À
¤½¤·¤Æ°¤ÉôÄê¤¬ÂÔ¹ç¤ò½Ð¤Æ¤ª¤è¤½6»þ´Ö¸å¤Î14»þ²á¤®¤ËÀÐÅÄµÈÂ¢¤Î»àÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì»ö·ï¤¬È¯³Ð¡£5·î19Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¼ç¤Ê¿·Ê¹³Æ»æ¤¬¡¢°¤ÉôÄê¤Ë¤è¤ë¡Ö²ø´ñ»¦¿Í¡×¤ò°ìÀÆ¤ËÊó¤¸¤¿¡£
Åö¤Î°¤ÉôÄê¤ÏÀÐÅÄµÈÂ¢¤Î±¢Éô¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¿·¶¶¡¢²¼Ã«¡¢ÉÊÀî¡¢¶äºÂ¤Ê¤É°ÜÆ°¤·¡¢ÅÓÃæ¤Ç¾¾ÃÝ±Ç²è¡Ö¤ª²ÆÀ¶½½Ïº¡×¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¼«Í³¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿·Ê¹¤Ç»ö·ï¤Î¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤ÈÂçºå¤ØÆ¨Ë´¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¤À¤¬¡¢ÉÔ°Â¤Ë¶î¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«ÅÓÃæ¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤Âçºå¹Ô¤¤ÏÃÇÇ°¡£¤½¤·¤ÆÍâ5·î20Æü¡¢°¤ÉôÄê¤ÏÀøÉú¤·¤Æ¤¤¤¿Î¹´Û¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¿·º»ö¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¢¤¿¤·¤¬¤ªÃµ¤·¤Î°¤ÉôÄê¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼«¼ó¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
ÊóÆ»¤«¤é¤ï¤º¤«1Æü¤Ç¤Î¸æÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÈþ¿Í¤¬±¢·Ô¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ¨Ë´¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¡¢°¤ÉôÄê¤Ï°ìÌë¤Ë¤·¤Æ¡ÖÅÁÀâ¤ÎÍÅÉØ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤Ä¤Å¤¯µ»ö¡Ò¡Ú°¦¤¹¤ëÃË¤Î¶ÉÉôÀÚÃÇ¡ÛÈþ¿ÍÎÄ´ñ»¦¿ÍÈÈ¤¬ºÇ´ü¤ËÁª¤ó¤À¡Ö¹¬¤»¤Ê»à¤ËÊý¡×¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÊýË¡¤Ç2000Ëü±ß¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©¾¡±º¤Ç¡Ö¾ÃÂ©¤òÀä¤Ã¤¿¤¢¤È¡×¡Ó¤Ç¤Ï¡¢½Ð½ê¸å¤Î°¤ÉôÄê¤Î¿ÍÀ¸¤È¾ÃÂ©¤òÀä¤Ã¤¿Èà½÷¤Î¤½¤Î¸å¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£
¡Ú»²¹ÍÊ¸¸¥¡Û
¡Ø°¤ÉôÄêÀµÅÁ¡Ù¡Ê¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼½ÐÈÇ¶É¡Ë
¡Ø°½÷¤¿¤Á¤Î¾¼ÏÂ»Ë¡Ù¡Ê¥é¥¤¥Ö½ÐÈÇ¡Ë
¡Ø19¿Í¤Î°¤ÉôÄê¡Ù¡Ê¸½Âå½ñÎÓ¡Ë
¡Ø´°ËÜÀÐ°æµ±ÃË±Ç²èº²¡Ù¡Ê¥ï¥¤¥º½ÐÈÇ¡Ë
¥µ¥ó¼Ì¿¿¿·Ê¹¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤Û¤«
¼èºà¶¨ÎÏ¡§ÆâÅÄÌ¾¿Í
¡ÔÂ³¤¤òÆÉ¤à¡Õ¡Ú°¦¤¹¤ëÃË¤Î¶ÉÉôÀÚÃÇ¡ÛÈþ¿ÍÎÄ´ñ»¦¿ÍÈÈ¤¬ºÇ´ü¤ËÁª¤ó¤À¡Ö¹¬¤»¤Ê»à¤ËÊý¡×¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÊýË¡¤Ç2000Ëü±ß¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©¾¡±º¤Ç¡Ö¾ÃÂ©¤òÀä¤Ã¤¿¤¢¤È¡×