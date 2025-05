HBOドラマ「THE LAST OF US」シーズン2の最終話が、全プラットフォームで合計370万人の視聴者数を記録したことがわかった。シーズン2全体では前シーズンを上回る視聴者を獲得しており、引き続き高い人気を維持しているようだ。

シーズン2は、2025年5月25日(現地時間)にリリースされた第7話『終結』でフィナーレを迎えた。370万人という視聴者数は、シーズン2初回(530万人)から約30%と減少となるが、シーズン2全体の平均視聴者数は1話あたり約3,700万人に達しており、シーズン1の平均(3,200万人)を上回っている。

なお、本シリーズはこれまでにも「過去10年間にHBOで2番目に多く視聴されたシリーズプレミア」や、「第1話から第2話の視聴者の伸びがHBO史上最大」など、数々の記録を打ち立ててきた。いまやHBOを代表する看板ドラマの一つになりつつある。

「THE LAST OF US」は、世界的人気ゲーム『The Last of Us』を実写化したドラマシリーズ。シーズン2は、ゲーム第2作『The Last Of Us Part II』を基に、前シーズンから5年後の物語が描かれた。すでにシーズン3への更新がだ。

ショーランナー・製作総指揮・脚本は、ゲームシリーズのクリエイティブ・ディレクター、ニール・ドラックマンと「チェルノブイリ ーCHERNOBYLー」(2019)のクレイグ・メイジン。シーズン2のキャストには、ジョエル役のペドロ・パスカル、エリー役のベラ・ラムジー、トミー役のガブリエル・ルナ、マリア役のルティナ・ウェスリーが復帰。新たに、アビー役でケイトリン・デヴァー、ディーナ役でイザベラ・マーセド、ジェシー役でヤング・マジーノ、アイザック役でジェフリー・ライトらが加わり、『ホーム・アローン』シリーズなどのキャサリン・オハラがゲスト出演を果たした。

「THE LAST OF US」シーズン1&2はで配信中。

Source: