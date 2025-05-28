¹Åç¡¦¾®±à³¤ÅÍ¡¢15ÂÇÀÊ¤Ö¤ê°ÂÂÇ¤¬·è¾¡¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¡º´Çì»á¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿ô»ú¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¤ÈÃí°Õ
¡¡¾®±à³¤ÅÍ¤¬·è¾¡¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿¡£2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¾®±à¤Ï½éµå¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£µð¿Í¡¦°æ¾å²¹¿Í¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥é¥¤¥ÈÁ°¤ØÃÆ¤ÊÖ¤·2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£15ÂÇÀÊ¥Ò¥Ã¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤Î°ìËÜ¡£ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤¤°ìÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡27ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿º´Çìµ®¹°»á¤Ï¡Ö¾®±àÁª¼ê¤ÏÁê¼ê¤¬·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¼«Ê¬¤«¤éÊø¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£²¿ÂÇÀÊ¤Ö¤ê°ÂÂÇ¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î½ÉÌ¿¡£¤³¤Î¿ô»ú¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±¤¸¤¯²òÀâ¼Ô¤Î´Û»³¾»Ê¿»á¤Ï¡ÖÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ä´»Ò¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¥Þ¡¼¥¯¤â¤¤Ä¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂÇ¼Ô¤À¤±¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù