ロックバンド・Suchmos(サチモス)が、きょう28日、新曲「Whole of Flower」を発表。さらに、7月2日に6年ぶりとなる新作EP「Sunburst」の発売が発表された。同EPには「Whole of Flower」を含む4曲が収録される。先行配信された「Whole of Flower」は、Suchmosらしいスタイリッシュなサウンドの中にも新たな章の始まりを感じさせる軽快なメロディーが特徴的で、さまざまなことを乗り越えて再始動した、まさに「今のSuchmos」を体現する渾身の一曲。

4年の修業期間を終え、6月21日、22日に開催される「The Blow Your Mind 2025」横浜アリーナ公演は、2日間で約20万の応募があり、プラチナチケットとなるなど大きな話題を呼んだ。同公演のサポートベーシストとして山本連の出演が発表された。【リリース情報】EP 「Sunburst」発売日:7月2日価格:2200円(税込)収録曲1. Eye to Eye2. Marry3. Whole of Flower4. BOY