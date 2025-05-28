Â¼¾å¿®¸Þ¡¡¹¥¤¤¹¤®¤Æ¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¿©¤ÙÊª¡¡¡Ö°ì»þ¡¢µ×¡¹¤Ë¿©¤Ù¤¿¡Ä¡×¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡Öº¹¤·Æþ¤ì¤¬¡Ä¡×
¡¡SUPER¡¡EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤¬27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ê²ÐÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°ì»þ´ü¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¿©¤ÙÊª¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢²áÅÙ¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬¸¶°ø¤Çº½Åü°ÍÂ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ºÆ¸½VTR¤Î´Ö¤Ë¡¢MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤«¤é¡Ö¤º¤Ã¤È¤³¤ì¿©¤Ù¤¿¤¤!¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¢¤ë¤Î?¡×¤È¹¥¤¤¹¤®¤Æ¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¿©¤ÙÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂ¼¾å¤Ï¡Ö°ì»þ¡¢µ×¡¹¤Ë¿©¤Ù¤¿¤É¤é¾Æ¤¤¬ÌµÀ¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡×¤È¡¢¤É¤é¾Æ¤¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ê¤É¤Ç¡Ö¡È¤É¤é¾Æ¤¤¦¤Þ¤¤¤ï¡É¤Ã¤ÆÊý¡¹¤Ç¸À¤¦¤Æ¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡Öµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤É¤Î¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢º¹¤·Æþ¤ì¤¬¤É¤é¾Æ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¡Ö¶É¤¬¶É¤ä¤«¤é¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡È¥ï¥·¤Ï¥É¥é¤¨¤â¤ó¤«!¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡×¤ÈÎã¤¨¤Ä¤Ä¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤ËÈ¢¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¡£¤Þ¤¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤¢¤²¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£