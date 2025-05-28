¡Ö¤½¤ì¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡×¡ÈÇ½ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë¿Í¡É¤¬¸ý¤Ë¤·¤¬¤Á¤ÊNGÈ¯¸À¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1
¿·Ç¯ÅÙ¤ò·Þ¤¨¤Æ1¥õ·î¤¬·Ð¤Á¡¢¤³¤Î½Õ¤Ë¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ä¡¢¿·¤·¤¤»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¿¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ê¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£»Å»ö¤Î¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¿®Íê¤µ¤ì¤ë¥³¥Ä¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡Øµ²±¤Ë»Ä¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊ¡Åç¤µ¤ó¤â¡¢¤«¤Ä¤ÆÆ±¤¸·Ð¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦Åª¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢31ºÐ¤Ç¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î±Ä¶È¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢Åö½é¤ÏÀ®ÀÓºÇ²¼°Ì¤Ë¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¡Ö´ª°ã¤¤¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Ê¡Åç¤µ¤ó¤Ë¡¢¿·¼Ò²ñ¿Í¤ä¼ã¼ê¼Ò²ñ¿Í¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ö¼ºÇÔ¡×¤ä¡Ö´ª°ã¤¤¹ÔÆ°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë¡£
¡Ö¤½¤ì¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÏÃ¯¤Î¤¿¤á¡©
¡¡¼ã¼ê¼Ò°÷¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ö¼ºÇÔ¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¡ÖÌµ°Õ¼±¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¤³¤ì¤ò¡ÈÌµ¼«³Ð¥Þ¥¦¥ó¥È¾É¸õ·²¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£
¡¡°µ¤¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢·ë²ÌÅª¤ËÁê¼ê¤ò·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÍ¼«¿È¤Ë¤â¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¶ì¤¤·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤ì¤Ï¡¢31ºÐ¤Ç±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿Æü¤Î¤³¤È¡£Æþ¼Ò½éÆü¤«¤é2Æü´Ö¤Ï´ÌµÍ¾õÂÖ¤Î¸¦½¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÊý¤¬²ñ¼Ò¤ÎÎò»Ë¤ä¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ÖµÁ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢ËÍ¤ÏÆþ¼ÒÁ°¤Ë²ñ¼Ò¤Î¤³¤È¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ðÊó¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀâÌÀ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¥Á¥§¥Ã¥¯¤òºÇ½é¤Ëºî¤Ã¤¿¤Î¤¬Åö¼Ò¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢»×¤ï¤º¤³¤¦Ê¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¿¤·¤«ºÇ½é¤Ëºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¯¥Ã¥¯¼Ò¤Ç¤¹¤è¤Í¡© ¸½ºß¡¢¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¸Å¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡¡´°Á´¤Ë¥¢¥¦¥È¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï»ö¼Â³ÎÇ§¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÊý¤Î´é¤òÄÙ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤ÏÅà¤ê¤Ä¤¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤ÆÉôÄ¹¤Ë¤Þ¤ÇÏÃ¤¬¹Ô¤¡¢µÙ·ÆÃæ¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ»×¤¤ÀÚ¤êÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«¿®¡×¤¬¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥È¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡¡¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ìµ¼«³Ð¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î½àÈ÷¤äÃÎ¼±¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¼þ°Ï¤«¤é¸«¤¿¤é¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È±Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÌµ¼«³Ð¥Þ¥¦¥ó¥È¡É¤Ã¤Æ¡¢°Õ³°¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¢þ¢þ¤µ¤ó¤È¤è¤¯°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤½¤Î¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¼«Ê¬¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤«¡£
¡¡¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢ÃÎ¼±¤ä¿ÍÌ®¤¬¤¢¤ë¿Í¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿·Â´¤ä¼ã¼ê¤ÎÊý¤â¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼ã¼Ô¸þ¤±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î²ñµÄ¤Ç¡Öº£¤Î¼ã¤¤¿Í¤Ã¤Æ¤³¤¦¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤ê¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤äSNS¤ÎÏÃÂê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤¬¾Ü¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¼ã¼ê¤Î¤¦¤Á¤Ï»Å»ö¤Ç¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÌò¤ËÎ©¤Æ¤½¤¦¤Ê¾ðÊó¤ä¡¢¼«Ê¬¤¬¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¾ðÊó¤ò¥·¥§¥¢¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤È¤Æ¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¤¿¤È¤¨¿ÆÀÚ¿´¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Ë¤Ï¡ÖÃÎ¼±¥¢¥Ô¡¼¥ë¡×¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤«¤é¡ÖÏÃ¤¹¡×¤è¤ê¡¢Áê¼ê¤Ë¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡×
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÅÁ¤¨Êý¡×¤Ë¹©É×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤«¤éÏÃ¤¹¤è¤ê¡¢Áê¼ê¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤³¤È¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤ÐËÍ¤Ï¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥ó»þÂå¤Ë¥ï¥¤¥ó¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¼±¤Ï¤½¤³¤½¤³¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤«¤éÏÃ¤¹¤È¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¥°¥é¥¹¤Î»ý¤ÁÊý¤ò¥×¥í¤Ã¤Ý¤¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡ÖÊ¡Åç¤µ¤ó¡¢»ý¤ÁÊý¤¬¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡ÖÀÎ¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤»¤Ð¡¢·ùÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡³ØÀ¸¤µ¤ó¤ä¼ã¼ê¼Ò²ñ¿Í¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢¤¹¤´¤¤·Ð¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÁ´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¡¢³¤³°¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë»²²Ã¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ËÆþ¾Þ¤Ê¤É¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼ÂÀÓ¤â¡¢¡È¼«Ê¬¤«¤é¸ì¤ë¡É¤È¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥È¤È¤ê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤«¤é¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼«Á³¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¹©É×¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤·¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤À¤±¡¢¼«Á³¤ËÏÃ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð·ùÌ£¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò¡Ö¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤«¡×¤Ç¡¢Áê¼ê¤«¤é¤Î°õ¾Ý¤Ï¥×¥é¥¹¤Ë¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
½¤ÀµÁ°¡Ö¸½Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¸Å¡×¢ª½¤Àµ¸å¡Ö¸½ºß¡¢¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¸Å¡×
¡Ê2025Ç¯5·î26Æü15:41¡¡½ñÀÒ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢½ñÀÒ¡Øµ²±¤Ë»Ä¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦Ê¡ÅçÌ÷¤µ¤ó¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤Ç¤¹¡£¡Ë