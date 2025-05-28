Áö¤ë¡¢Áö¤ë¡ÄÎÏ»Î¤¬Áö¤ë ¡Ö°ìÂÎ¡¢¤Ê¤¼¡©¡×¥Õ¥¡¥ó¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤¿¾×·â¤Î¡ÈÄÁ¹ÔÆ°¡É¡ÚÂçÁêËÐ¸Þ·î¾ì½ê¡Û
¡ãÂçÁêËÐ¸Þ·î¾ì½ê¡äÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁö¤ë¡¢Áö¤ë¡ÄÎÏ»Î¤¬Áö¤ë¾×·â¤Î¡ÈÄÁ¸÷·Ê¡É
¡¡Âç´Ø¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬²£¹Ë¾º¿Ê¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¼«¿È4ÅÙÌÜ¤ÎËëÆâÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ÂçÁêËÐ¸Þ·î¾ì½ê¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ë8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜ½Ð¿È²£¹Ë¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¡¢Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¸Þ·î¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¼èÁÈ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÏÂ¤Þ¤»¤ëÎÏ»Î¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¹ÔÆ°¤â»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿½ÐÍè»ö¤Ï¡¢½½»°ÆüÌÜ¡¢½øÆóÃÊ¤Î¼èÁÈ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¡£½øÆóÃÊÏ»½½ÆóËçÌÜ¡¦¹Ó¿À´Ý¡Ê¼°½¨¡Ë¤¬½øÆóÃÊ¸Þ½½¼·ËçÌÜ¡¦¶×ÂÀÀ®¡Êº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤ò²¡¤·½Ð¤·¤Æ¸Þ·î¾ì½ê½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿°ìÈÖ¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤é°ìÊýÅª¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¹Ó¿À´Ý¤Ï¡Ö¤è¤·¤Ã¡ª¡×¤È°ìÀ¼¡£¼èÁÈ¤Îµ¤¹ç½½Ê¬¤Î¤Þ¤Þ½êÄê¤Î°ÌÃÖ¤Þ¤ÇÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¾®Áö¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¾¡¤ÁÌ¾¾è¤ê¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢ÅÚÉ¶¤ò¹ß¤ê¤Æ¤«¤é°ìÎé¡¢¤½¤Î¸å¤â¶î¤±½Ð¤·¤Æ¥À¥Ã¥·¥å¤Ç²ÖÆ»¤òÁÇÁá¤¯²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹165¥»¥ó¥Á¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤éÂÎ½Å132.1¥¥í¤ÎÎ©ÇÉ¤ÊÂÎ³Ê¤ò»ý¤Ä¹Ó¿À´Ý¡£¤½¤ó¤Ê¹Ó¿À´Ý¤¬ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¤ë¡ÈÄÁ¸÷·Ê¡É¤Ë¡¢ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï¡ÖÁö¤ëÁö¤ë¡×¡Ö°ìÂÎ¡¢¤Ê¤¼¡©¡×¡Ö¤Ê¤¼¥À¥Ã¥·¥å¡×¡Ö¤Ï¤ä¤¤w¡×¡Ö´ò¤·¤½¤¦¡×¡Öµ¢¤ê¤âÁÇÁá¤¤¡×¤Èº¤ÏÇµ¤Ì£¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Àé½©³Ú¤ò½ª¤¨¡¢X¤Ç¤Ï¡ÖÁêËÐ¥í¥¹¡×¤Î¸ÀÍÕ¤¬¿ôÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¼··î¾ì½ê¤ÏÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤«¤é¾ì½ê¤ò°Ü¤·¡¢Ì¾¸Å²°»ÔËÌ¶è¤ÎÌ¾¾ë¸ø±àÆâ¤Ë¿·¤¿¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤ëIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î¤³¤±¤éÍî¤È¤·¸ø±é¤È¤·¤Æ7·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Íè¾ì½ê¤Ï¤É¤ó¤ÊÇ®Àï¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Û¤Ã¤³¤ê¤µ¤»¤ë½ÐÍè»ö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë