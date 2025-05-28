ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Â¹°×âý¡¡µåÃÄºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤ÇÍèÆü½é¥»¡¼¥Ö¡¡¸ÅÎÓâÏßì¤ËÂ³¤±¡ªÍê¤ì¤ëÂæÏÑ½Ð¿È¹äÏÓ¤Þ¤¿°ì¿Í
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à5¡½2¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯5·î27Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤D¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÂ¹°×âý¡Ê¥¹¥ó¡¦¥¤¡¼¥ì¥¤¡ËÅê¼ê¡Ê20¡Ë¤¬¡¢27Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ÇÍèÆü½é¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢1²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢1Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¡£20ºÐ3¥«·î¤Ç¤ÎÃ£À®¤ÏµåÃÄ¤ÎºÇÇ¯¾¯¥»¡¼¥ÖµÏ¿¡£¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¡¢¸ÅÎÓâÏßì¡Ê¥°¡¼¥ê¥ó¡¦¥ë¥§¥ä¥ó¡ËÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÂæÏÑ¤Î¹äÏÓ¤¬ÂæÆ¬¤·¤¿¡£
¡¡½é¡¹¤·¤«¤Ã¤¿¡£µÇ°¤¹¤Ù¤¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤Ç¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£ÂæÏÑ¤«¤éÍèÆü2Ç¯ÌÜ¤ÎÂ¹°×âý¤Ï¡¢ÊÒ¸À¤Ê¤¬¤é·üÌ¿¤ËÆüËÜ¸ì¤Ç»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¥ó¥Á¥ç¥¦¥Ï¥·¥Æ¥¤¥Ê¥¤¡£¥¼¥ó¥ê¥ç¥¯¥Ç¥Ê¥²¥Þ¥¹¡×
¡¡½ÐÈÖ¤Ï3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤À¡£ÀèÆ¬¤Î»³Àî¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç»°¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢Â³¤¯ÂåÂÇ¡¦½©¹¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç3µå»°¿¶¡£ºÇ¸å¤ÏÂåÂÇ¡¦Îæ°æ¤òÄ¾µå¤Ç»°¥´¥í¡£ºÇÂ®151¥¥í¤ò·×Â¬¤·ÂÇ¼Ô3¿Í»Â¤ê¡£22Æü¤Ë°éÀ®Áª¼ê¤«¤é»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÅÐÈÄ3»î¹çÌÜ¡£20ºÐ3¥«·î¤Ç¤Î½é¥»¡¼¥Ö¤Ï¡¢µåÃÄ¤Ç¤Ï20ºÐ5¥«·î¤ÎËÙ¤òÈ´¤¯»Ë¾åºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÁá¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÆ²¡¹¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡18ºÐ¤ÇºÇÂ®156¥¥í¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ÆÍèÆü¤·¤¿ÂæÏÑ¤Î»êÊõ¡£¸¶ÅÀ¤Ï5ºÐ¾å¤Î·»¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£·»¡¦°×¿¤ÏÂæÏÑ¡¦Âæ¹Ý¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î³°Ìî¼ê¤Ç¡Ö5¡¢6ºÐ¤Î»þ¡¢¤ª·»¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤ÆÌîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£¹â¹»¡¢Âç³Ø¤Ï·»¤¬Êâ¤ó¤ÀÆ»¤òÁª¤Ó¡¢NPB¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·è¤á¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡1·³½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿22Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ï¡¢·»¤ÏÍèÆü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤º¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£ÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ¤Ç¹ñ¤Ï°ã¤¨¤É¡¢¸ß¤¤¤Ë¹ñÆâºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¦Â¸ºß¤¬»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£²ÃÆ£Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤â¡Ö¡ÊÅÄÃæ¡ËÀµµÁ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤â³èÀ²½¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ÎÉ¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÁÀ¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤ËÂ³¤¯¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÃÂÀ¸¡£Â¹°×âý¡¢ÅÄÃæÀµµÁ¤ÎÆóËç´ÇÈÄ¡ÖÂ¹ÀµµÁ¡×¤Ç¡¢Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤È´¤¯½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡ÊÀ¶Æ£¡¡½ÙÂÀ¡Ë
¡¡¢§ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¡ÊÂ¹°×âý¤Ï¡ËÂç¤·¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ã¤ÆÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¡þÂ¹¡¡°×âý¡Ê¥¹¥ó¡¦¥¤¡¼¥ì¥¤¡Ë2005Ç¯2·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂæÏÑ¡¦ÂæËÌ»Ô½Ð¿È¤Î20ºÐ¡£Ãæ¹ñÊ¸²½Âç¤ò·Ð¤Æ¡¢23Ç¯9·î¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤È°éÀ®·ÀÌó¡£Æ±·î¤ÎU18WÇÕ¤ÏÂæÏÑÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢½àÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£º£Ç¯5·î22Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Çµß±ç¤È¤·¤Æ¥×¥í½éÅÐÈÄ¡£1¥á¡¼¥È¥ë83¡¢93¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£