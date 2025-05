King & Princeの新曲「What We Got 〜奇跡はきみと〜」が、初週DL数1万8201DLを記録し、5月28日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」で、初登場1位を獲得。これで2025年3月24日付での「HEART」に続き、自身通算4作目のデジタルシングル1位 となった【※】。本作は、2016年に発表されたディズニーソング「What We Got (Mickey’s Birthday Song)」をベースに、King & Princeがコラボレーションしたミッキーの新オフィシャルテーマソング。音楽にはオリジナルアレンジが加わり、King & Prince自身が手掛けた日本語訳詞がついており、世界で初めて日本人アーティストとディズニーが一緒に制作したミッキーのオフィシャルテーマソングとなっている。

そのほか最新の「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」では、2位に、Number_i「GOD_i」が、週間DL数1万1491DLでランクイン。今年1月に配信開始され、2025年2月10日付「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」初登場1位を獲得した本作は、先週5月26日付での圏外から急浮上。累積DL数は8万8991DLとなった。なお「GOD_i」や、4位、5位にランクインした「i_DOG」「Psycho」などを収録したNumber_i『GOD_i [EP]』は、同日付の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で1位を獲得している。続いて、YOASOBI「Watch me!」が週間DL数8915DLを記録し、3位にランクイン。先週5月26日付での初登場1位から2週連続のTOP3入りで、累積DL数は1万5243DLに。本作は現在放送中のテレビアニメ『ウィッチウォッチ』(MBS/TBS系)のオープニングテーマとなっている。【※】King & Princeの「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」1位獲得作品/「halfmoon」「WOW」「HEART」「What We Got 〜奇跡はきみと〜」「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」は「2017年12月25日付」よりスタート<クレジット:オリコン調べ(2025年6月2日付:集計期間:2025年5月19日〜25日)>