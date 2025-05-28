±Ñ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î±èÆ»¤Ë¼ÖÆÍ¤Ã¹þ¤à¡¡ÂáÊá¤·¤¿ÃË¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤äÌôÊª»ÈÍÑ¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¡¡·Ù»¡¤Ïµ¶¾ðÊó¤Î³È»¶ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¿È¸µ¸ø³«¤«
¥¤¥®¥ê¥¹ÃæÉô¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÍ¥¾¡¤ò½Ë¤¦¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î±èÆ»¤Ë¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÂáÊá¤·¤¿ÃË¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤äÌôÊª»ÈÍÑ¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç26Æü¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Çº£¥·¡¼¥º¥óÍ¥¾¡¤·¤¿ÃÏ¸µ¤Î¥¯¥é¥Ö¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡×¤ÎÍ¥¾¡¤ò½Ë¤¦¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î¤¿¤á±èÆ»¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤Ë¡¢¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ï27Æü¡¢²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¤±¤¬¿Í¤¬65¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á11¿Í¤¬Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤Î53ºÐ¤ÎÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Î¤Û¤«¡¢´í¸±±¿Å¾¤äÌôÊª»ÈÍÑ¤Îµ¿¤¤¤Ç¤âÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥í¤È¤Î´ØÏ¢¤ÏÈÝÄê¤·¤¿¾å¤Ç¡¢»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë²±Â¬¤ò¹¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë»ÔÄ¹¤Ï¡¢·Ù»¡¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤Î¿È¸µ¤ò¿×Â®¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Îµ¶¾ðÊó¤Î³È»¶¤òËÉ¤®¡Ö»öÂÖ¤òÄÃÀÅ²½¤µ¤»¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£
µîÇ¯7·î¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¶¾ðÊó¤Î³È»¶¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢°ÜÌ±ÇÓÀÍ¤òÁÊ¤¨¤ëË½Æ°¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£