【DECOCTION MODELS レイレナード 03-AALIYAH Mirror Finish Ver.】 5月28日 発売 価格:55,000円

コトブキヤは、合金仕様・完成品フルアクションフィギュア「DECOCTION MODELS レイレナード 03-AALIYAH Mirror Finish Ver.」を5月28日に発売する。価格は55,000円。

本商品は、「アーマード・コア4」に登場する「レイレナード 03-AALIYAH」の新たなカラーリング仕様。通常版「DECOCTION MODELS レイレナード 03-AALIYAH シュープリス」各部の展開ギミック・合金の持つ重厚感はそのままに、さらに艶のあるスポーツカーの様な質感を追求。03-AALIYAHの持つ流線形のデザインをより美しく惹き立てる、鏡のように輝く “鏡面塗装”を新たに採用し、機体全面を「Mirror Finish(ミラーフィニッシュ)仕様」として贅沢に塗装している。

なお、下記付属武器の成形色は「DECOCTION MODELS レイレナード 03-AALIYAH シュープリス」と同様。

ライフル:「051ANNR」

突撃ライフル:「04-MARVE」

グレネードキャノン:「OGOTO」

フレア:「051ANAM」

商品仕様

●肩関節、肘関節、股関節、脚部関節に合金を採用。

●ボディに内蔵したLEDユニットによって頭部センサーが発光。

●設定に準じた各部ギミックを搭載。

・胸部両側面のPA(プライマルアーマー)整波装置の収納展開ギミックを再現。

・背部オーバードブーストの展開を再現。

・前腕装甲が展開、伸縮可動し、複腕が展開。

●本シリーズだけのオリジナルギミックを搭載。

・ボディ前面中央、整波装置上部の外装が展開。

・背部側面外装が展開。

・肘のプレート型制波装置部分にバネ内蔵による可動機構を搭載。

・前腕側面の外装が展開。

・前腕前後に配置されたコイル型整波装置が伸縮可動により展開。

・脚部両側面のバックブースタユニットがさらに展開。

・脚部側面の外装パーツが展開。

・太腿裏のパーツがバネ内蔵による伸縮可動により膝の可動域を拡大。

・左突撃ライフル「04-MARVE」グリップ先端が伸縮し、腕部複腕との連結部が露出。

・左突撃ライフル「04-MARVE」マズル下部が伸縮可動。

・右手ライフル「051ANNR」左手突撃ライフル「04-MARVE」右肩グレネードキャノン「OGOTO」はすべてマガジンの取り外しが可能。

・両肩フレア「051ANAM」は展開可動により発射形態を再現。

【付属品】

本体:03-AALIYAH

ライフル:「051ANNR」

突撃ライフル:「04-MARVE」

グレネードキャノン:「OGOTO」

フレア:「051ANAM」

スタビライザー:「03-AALIYAH/LBS1」

企業ロゴ(Rayleonard)印刷済み専用ディスプレイスタンド

LEDユニット用電池3つ付属

※LR41×3個付属

※本商品は壽屋オリジナルのアレンジ商品につき、左肩上部に「ベルリオーズ」のエンブレムは印刷されておりません。

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。

コトブキヤショップ限定特典は「追加武装(051ANNR)左手用」

※商品の発売日以降は、商品ページから特典付アイコンや限定特典の表示が無くなりますと、配布終了となりますのでご注意ください。

※「DECOCTION MODELS レイレナード 03-AALIYAH Mirror Finish Ver.」以外の商品は付属しません。

(C) FromSoftware, Inc. All rights reserved.

※発売日は流通により前後する場合があります。

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。

※本製品はお客様ご自身で組み立てが必要となります。