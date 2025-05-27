É×¤Ï6ºÐ²¼¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¢ºòÇ¯½Ð»º30ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÅÅ·âº§&Ç¥¿±Ãæ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»þÂåÃç´Ö¤ÈºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¶»Ç®¤Ç¤¹¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥Þ¥Þ¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬´¶³´¿¼¤¤¡×
¥í¥Ã¥Æ¤Î³°Ìî¼ê¤È23Ç¯¤Ë·ëº§
¡¡¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤òÉ×¤Ë»ý¤Ä30ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ÎÃç´Ö¤È¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤³1¥ö·î¤¯¤é¤¤¤ÎÌ¼¤È¤ª¤Ç¤±¤±½¸¡¡Í§Ã£¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢AKB48¤äHKT48¤Ç³èÌö¤·¤¿Â¿ÅÄ°¦²Â(¤ª¤ª¤¿¡¦¤¢¤¤¤«)¡£2023Ç¯1·î¤Ë·ëº§¤·¤¿ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î»³¸ý¹Òµ±³°Ìî¼ê(24)¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢ºòÇ¯10·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ä¹½÷¤òÏ¢¤ì¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£4·î¤Ë·ëº§¤·¤¿HKT48»þÂå¤ÎÃç´Ö¡¢Ä«Ä¹Èþºù(¤È¤â¤Ê¤¬¡¦¤ß¤ª)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡¢24Ç¯7·î¤Ë·ëº§¤·¤Æº£Ç¯3·î¤ËÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿ºä¸ýÍý»Ò(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡¢ÅÄÃæºÚÄÅÈþ(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤é¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥Þ¥Þ¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬´¶³´¿¼¤¤¡×¡Ö¶»Ç®¤Ç¤¹¡×¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤Ç¥Þ¥ÞÍ§Ãç´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£