8人組ボーイズグループ・ONE OR EIGHTが、米国Atlantic Music Groupとグローバルメジャー契約(※一部アジア地域を除く)したことが発表された。ONE OR EIGHTは、デビュー時よりOneRepublicのライアン・テダー、グラミー賞ノミネートアーティストBigSeanなどとともにグローバルな作品を生み出してきた。前作「DSTM」は、Michael Jackson「Wanna Be Startin' Somethin'」(1983)のサンプリングを含む、世界的ディーバ・リアーナの「Don't Stop The Music」を史上初めて公式サンプリングした楽曲。リリース後、MVの再生回数が1000万回を突破、韓国の歌番組に日本人ボーイズグループとしては史上最大規模の7番組11回出演を果たした。そして、世界14カ国のチャートにランクイン、さらにアメリカで最も権威のあるラジオ・チャート「メディアベーストップ40」(5/4〜5/10付)で日本人ボーイズグループとして史上初のランクインを果たすなどの実績の結果、デビュー10カ月でグローバルメジャー契約という快挙に至った。

また、4月に北米・中南米5都市でファンミーティング「SHŪKAI」を開催し、現地ファンを大いに盛り上げた。追加公演としてタイ、そしてファイナルを日本で開催することがアナウンスされている。Atlantic Music Groupからの第一弾リリースとなる配信シングル「365」は、365日を通して紡がれる想いを綴ったラブソング。ジャスティン・ビーバーなどの楽曲を手がけたソングライター・ナズリを迎え、シンプルながらも印象的なビートとメロディと、「365」のリフレインが思わず口ずさみたくなるエモーショナルなナンバーに仕上がっている。また、「365」というタイトルには、どんな瞬間も大切な人のそばにいたいという願いと共に、ファンと歩んできた日々、そしてこれからも続く未来への約束が込められている。■Atlantic Music Group Head of Marketing Tom Phillips コメントONE OR EIGHTがアメリカのトップ40ラジオに初登場したことは、J-POPおよびグローバルポップカルチャーにとって非常に大きなマイルストーンとなります。エイベックスとパートナーシップを組み、この勢いをさらに加速させ、より多くの海外のオーディエンスにONE OR EIGHTを広めていくことを楽しみにしています。■ONE OR EIGHT TSUBASA コメント数々の著名なアーティストが所属するAtlantic Recordsとのグローバルメジャー契約を結べたことを、心より嬉しく思います。この契約が、私たちの今後の成長に大きな影響をもたらし、さらなる飛躍の礎となると確信しています。これから始まる未来に対して、非常に大きな期待と楽しみをいだいています!<リリース情報>ONE OR EIGHT「365」発売日:2025年6月18日Official Fan Community Site:https://www.oneoreight-fc.com/