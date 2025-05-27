¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦¿·´ÆÆÄ¤ËÆó³¬Æ²°¡¼ù¡¢Áª¼ê·óÇ¤¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡ÌÜ»Ø¤¹
¡¡Ëã¿ý¥×¥í¥ê¡¼¥°¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×¤ÎEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤Î¸ø¼°¥¨¥Ã¥¯¥¹¤¬27Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¿·¤·¤¤´ÆÆÄ¤òÆó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Áª¼ê·óÇ¤´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆó³¬Æ²»ÐËå¡¦¾¡Ëô¡¦¾¾¥öÀ¥¤Ç¤Ï»£¤êÇ¼¤á¡©¡¡É÷ÎÓ²Ð»³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤ÎÆ£ÂôÀ²¿®Á°´ÆÆÄ¤¬3·î¤ËÂàÇ¤¤òÈ¯É½¤·¡¢¿·´ÆÆÄ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡ÖÀèÆü¤ÎEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡ØÂç´¶¼Õº×¡Ù¤ÇÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤ª¤ê25-26¥·¡¼¥º¥ó"¿·´ÆÆÄ"¤Ï...Æó³¬Æ²°¡¼ùÁª¼ê¡×¡ÖÍèµ¨¤Ï¡¢Áª¼ê·ó´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¶ÈÌ³¤ò·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡É÷ÎÓ²Ð»³¤Ï¡Ö24-25¥·¡¼¥º¥ó¡×¡¢9¥Á¡¼¥àÃæ8°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÇÔÂà¡£¤¹¤Ç¤Ë¾¾¥öÀ¥Î´Ìï¡ÊRMU¡Ë¡¢Æó³¬Æ²°¡¼ù¤Î¼Â»Ð¡¢Æó³¬Æ²ÎÜÈþ¡ÊÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡Ë¤Î2¿Í¤¬¥Á¡¼¥à¤òµî¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íèµ¨¤Ï°¡¼ù¤È¾¡Ëô·ò»Ö¡ÊÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿1Ì¾¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÄ¾ÀÜ»ØÌ¾¤¹¤ë1Ì¾¤Î4¿Í¤Ç¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡×¸ø¼°¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê¡÷EX_Furinkazan¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆó³¬Æ²»ÐËå¡¦¾¡Ëô¡¦¾¾¥öÀ¥¤Ç¤Ï»£¤êÇ¼¤á¡©¡¡É÷ÎÓ²Ð»³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤ÎÆ£ÂôÀ²¿®Á°´ÆÆÄ¤¬3·î¤ËÂàÇ¤¤òÈ¯É½¤·¡¢¿·´ÆÆÄ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡ÖÀèÆü¤ÎEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡ØÂç´¶¼Õº×¡Ù¤ÇÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤ª¤ê25-26¥·¡¼¥º¥ó"¿·´ÆÆÄ"¤Ï...Æó³¬Æ²°¡¼ùÁª¼ê¡×¡ÖÍèµ¨¤Ï¡¢Áª¼ê·ó´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¶ÈÌ³¤ò·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡×¸ø¼°¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê¡÷EX_Furinkazan¡Ë