21:30
米耐久財受注（速報値）（4月）
予想　-7.9%　前回　7.5%（9.2%から修正）（前月比)
予想　0.0%　前回　-0.4%（0.0%から修正）（輸送除くコア・前月比)

22:00
米住宅価格指数（3月）
予想　0.2%　前回　0.1%（前月比)
米住宅価格指数（2025年 第1四半期）
予想　N/A　前回　1.4%（前期比)

米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（3月）
予想　4.5%　前回　4.5%（前年比)

22:30　
バーキン・リッチモンド連銀総裁、ブルームバーグTV出演

23:00
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（5月）
予想　87.0　前回　86.0

28日
1:00　
ナーゲル独連銀総裁、欧州経済研究センター（ZEW）イベントでドイツ経済について講演

1:20　
シュレーゲル・スイス中銀総裁、世界経済と金融政策について講演

2:00　
米2年債入札（690億ドル）


ASEAN・GCC・中国首脳会議　※GCC（湾岸協力会議）：主要産油国サウジやクウェートなどアラブ6カ国で構成
世界最大ビットコインカンファレンス「Bitcoin 2025」（29日まで）※バンス米副大統領出席


※予定は変更されることがあります。