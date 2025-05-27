ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

米耐久財受注（速報値）（4月）

予想 -7.9% 前回 7.5%（9.2%から修正）（前月比)

予想 0.0% 前回 -0.4%（0.0%から修正）（輸送除くコア・前月比)



22:00

米住宅価格指数（3月）

予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)

米住宅価格指数（2025年 第1四半期）

予想 N/A 前回 1.4%（前期比)



米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（3月）

予想 4.5% 前回 4.5%（前年比)



22:30

バーキン・リッチモンド連銀総裁、ブルームバーグTV出演



23:00

米コンファレンスボード消費者信頼感指数（5月）

予想 87.0 前回 86.0



28日

1:00

ナーゲル独連銀総裁、欧州経済研究センター（ZEW）イベントでドイツ経済について講演



1:20

シュレーゲル・スイス中銀総裁、世界経済と金融政策について講演



2:00

米2年債入札（690億ドル）





ASEAN・GCC・中国首脳会議 ※GCC（湾岸協力会議）：主要産油国サウジやクウェートなどアラブ6カ国で構成

世界最大ビットコインカンファレンス「Bitcoin 2025」（29日まで）※バンス米副大統領出席





※予定は変更されることがあります。

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