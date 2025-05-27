ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米耐久財受注（速報値）（4月）
予想 -7.9% 前回 7.5%（9.2%から修正）（前月比)
予想 0.0% 前回 -0.4%（0.0%から修正）（輸送除くコア・前月比)
22:00
米住宅価格指数（3月）
予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)
米住宅価格指数（2025年 第1四半期）
予想 N/A 前回 1.4%（前期比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（3月）
予想 4.5% 前回 4.5%（前年比)
22:30
バーキン・リッチモンド連銀総裁、ブルームバーグTV出演
23:00
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（5月）
予想 87.0 前回 86.0
28日
1:00
ナーゲル独連銀総裁、欧州経済研究センター（ZEW）イベントでドイツ経済について講演
1:20
シュレーゲル・スイス中銀総裁、世界経済と金融政策について講演
2:00
米2年債入札（690億ドル）
ASEAN・GCC・中国首脳会議 ※GCC（湾岸協力会議）：主要産油国サウジやクウェートなどアラブ6カ国で構成
世界最大ビットコインカンファレンス「Bitcoin 2025」（29日まで）※バンス米副大統領出席
※予定は変更されることがあります。
米耐久財受注（速報値）（4月）
予想 -7.9% 前回 7.5%（9.2%から修正）（前月比)
予想 0.0% 前回 -0.4%（0.0%から修正）（輸送除くコア・前月比)
22:00
米住宅価格指数（3月）
予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)
米住宅価格指数（2025年 第1四半期）
予想 N/A 前回 1.4%（前期比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（3月）
予想 4.5% 前回 4.5%（前年比)
22:30
バーキン・リッチモンド連銀総裁、ブルームバーグTV出演
23:00
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（5月）
予想 87.0 前回 86.0
28日
1:00
ナーゲル独連銀総裁、欧州経済研究センター（ZEW）イベントでドイツ経済について講演
1:20
シュレーゲル・スイス中銀総裁、世界経済と金融政策について講演
2:00
米2年債入札（690億ドル）
ASEAN・GCC・中国首脳会議 ※GCC（湾岸協力会議）：主要産油国サウジやクウェートなどアラブ6カ国で構成
世界最大ビットコインカンファレンス「Bitcoin 2025」（29日まで）※バンス米副大統領出席
※予定は変更されることがあります。