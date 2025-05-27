千葉雄喜、日本武道館公演のゲストアクトにキングギドラ出演決定
7月3日（木）に日本武道館で開催される「千葉 雄喜 ― STAR LIVE」へのゲストアクトに、キングギドラの出演が発表された。
ゲストアクトは、「チーム友達」のRemixに参加しているDJ RYOW、Jin Dogg、キングギドラ、MaRI、SKY-HI、SOCKS、Watson、\ellow Bucks、Young Coco（アルファベット順）という豪華なラインナップが集結することとなった。
さらに、千葉雄喜は、Drake、Travis Scott、Cardi B、Ariana Grandeらトップアーティストたちの楽曲を手がけ、世界から注目を集めるプロデューサー、マーダ・ビーツと共作した「Maybach」を配信。LAで撮影されたMVを公開すると同時に、同日本武道館公演へスペシャル・ゲストDJとしてマーダ・ビーツが出演することも発表された。
初のライブとなる日本武道館公演チケットは各プレイガイドで発売中。
＜リリース情報＞
千葉雄喜 & Murda Beatz
配信シングル「Maybach」
2025年5月27日（火）配信
https://too.fm/nq343gn
＜ライブ情報＞
千葉 雄喜―STAR LIVE
2025年7月3日（木）日本武道館
Special Guest DJ：Murda Beatz （NEW）
Guest Act：DJ RYOW、Jin Dogg、キングギドラ （NEW）、MaRI、SKY-HI、SOCKS、Watson、\ellow Bucks、Young Coco
開場 17:30 ／ 開演 19:00
全席指定
前売料金 10000円（税込）
問合せ: HOT STUFF PROMOTION https://www.red-hot.ne.jp
SMASH https://www.smash-jpn.com
▼チケット受付URL
・ローソン: https://l-tike.com/yukichiba/
・ぴあ: https://w.pia.jp/t/chibayuki25/
・イープラス: https://eplus.jp/yukichiba/
ゲストアクトは、「チーム友達」のRemixに参加しているDJ RYOW、Jin Dogg、キングギドラ、MaRI、SKY-HI、SOCKS、Watson、\ellow Bucks、Young Coco（アルファベット順）という豪華なラインナップが集結することとなった。
初のライブとなる日本武道館公演チケットは各プレイガイドで発売中。
＜リリース情報＞
千葉雄喜 & Murda Beatz
配信シングル「Maybach」
2025年5月27日（火）配信
https://too.fm/nq343gn
＜ライブ情報＞
千葉 雄喜―STAR LIVE
2025年7月3日（木）日本武道館
Special Guest DJ：Murda Beatz （NEW）
Guest Act：DJ RYOW、Jin Dogg、キングギドラ （NEW）、MaRI、SKY-HI、SOCKS、Watson、\ellow Bucks、Young Coco
開場 17:30 ／ 開演 19:00
全席指定
前売料金 10000円（税込）
問合せ: HOT STUFF PROMOTION https://www.red-hot.ne.jp
SMASH https://www.smash-jpn.com
▼チケット受付URL
・ローソン: https://l-tike.com/yukichiba/
・ぴあ: https://w.pia.jp/t/chibayuki25/
・イープラス: https://eplus.jp/yukichiba/