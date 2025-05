昨年8月に乳がんを公表し、闘病中のタレント・梅宮アンナ(52)が27日、再婚したことが分かった。お相手はアートディレクター世継恭規(よつぎ・やすのり)さん。

梅宮は2001年に結婚し、翌年長女を出産したが、03年に離婚した。

お相手の世継さんは自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「A woman with pure heart is pure in every way I married such a person(純粋な心を持つ女性は全てにおいて純粋。そんな人と結ばれました)」と投稿した。

梅宮は昨年8月には、ステージ3Aの乳がんで闘病していることを公表。同年11月の手術で右胸全摘とワキのリンパ節を切除したが、病理の結果、23個のリンパのうち7個ががんだったとし、抗がん剤治療を受けている。