◆GOT’S、休養へ

【モデルプレス=2025/05/27】ロックバンド・FLOWのGOT’Sが、3ヶ月間の休養を取ることがわかった。5月27日、グループの公式サイトを通じ発表した。5月10日、シンガポール公演後に体調不良を訴え、現地病院で精密検査を受けた結果、胸部大動脈解離と診断を受け、緊急手術を行ったことを報告されていたGOT’S。今回は「術後の経過も安定しており、すでに現地病院を退院し日本に帰国しており、順調に回復しております」と現状を伝えた上で「医師の診断、および本人の体調を最優先に考慮し、GOT’Sは今後3ヶ月間の休養期間を取らせて頂くこととなりました」と発表した。

◆全文

◆GOT’Sコメント

なお、6月14日、15日に行われる『FLOW THE FESTIVAL 2025』ではサポートミュージシャンを迎えパフォーマンスを行うと説明。以降の公演についても後日お知らせするという。今後の活動再開時期については「本人の回復状況をみながら、改めてオフィシャルサイト等にてご案内をさせて頂きます」とした。またGOT’Sもコメントを寄せており「元気な姿でまたライブができるよう、僕も体⼒の回復や今後再発がないようにしっかり準備して、ライブ復帰に臨みます」と意気込んでいる。(modelpress編集部)いつもFLOWを応援して頂き、誠にありがとうございます。既報の通り、GOT’S(Ba)はシンガポール滞在中に体調不良を訴え、現地病院にて胸部大動脈解離と診断され、緊急手術を受けました。術後の経過も安定しており、すでに現地病院を退院し日本に帰国しており、順調に回復しております。このたび、医師の診断、および本人の体調を最優先に考慮し、GOT’Sは今後3ヶ月間の休養期間を取らせて頂くこととなりました。▼以下の公演に関しては、サポートミュージシャンとして瀧田イサムさんを迎え、パフォーマンスを行わせて頂きます。6月14日(土)・15日(日)『FLOW THE FESTIVAL 2025』※上記以降の公演に関しては、後日お知らせ致します。※出演メンバーの変更に伴う、チケットの払い戻しは致しません。予めご了承下さい。今後のGOT’Sの活動再開時期につきましては、本人の回復状況をみながら、改めてオフィシャルサイト等にてご案内をさせて頂きます。日頃より応援して下さるファンの皆様、関係者の皆様におかれましては、ご心配とご迷惑をおかけ致しますこと、心よりお詫び申し上げます。何卒宜しくお願い致します。皆さん、ご⼼配をおかけしてます。僕の現在の状況について報告させて下さい。シンガポールで⼿術を終え、現在は⽇本に帰国して、体の回復に努めています。ですが、医師と相談した結果、今後3ヶ⽉間はライブ活動はお休みするようにと指⽰を受けました。そのため、「FLOW THE FESTIVAL 2025」では、急遽サポートとして瀧⽥イサムさんにFLOWのベース演奏をお願いすることになりまし た。忙しい⽇程の中、引き受けてもらえて光栄です。ありがとうございます。また、その他のライブ活動についても、しばらくはお休みを頂くことになりました。元気な姿でまたライブができるよう、僕も体⼒の回復や今後再発がないようにしっかり準備して、ライブ復帰に臨みます。FLOW GOT’S【Not Sponsored 記事】