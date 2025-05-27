ÌÚÂ¼ÂóºÈ¼ç±é¡ØBLACK ROOM¡ÙÅÙ´Î¤òÈ´¤¯°µÅÝÅª¤Ê¥é¥¹¥È¡Ä¡ØÀ¤¤Ë¤â¡Ù35¼þÇ¯SPºîÉÊ²òÀâ¡Ú1¡Û
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¡Ù¤¬ÊüÁ÷35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÅÚÍË¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì35¼þÇ¯SP¡ÁÅÁÀâ¤ÎÌ¾ºî °ìÌë¸Â¤ê¤ÎÉü³èÊÔ¡Á¡Ù¡Ê¸å9¡§00¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£31Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¥¿¥â¥ê±é¤¸¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥é¡¼¤¬Áª¤ó¤À°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÉü³è¤ò¿ë¤²¤ë5ºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥¿¥â¥êÁª½Ð¤Î5ºîÉÊ°ìÍ÷
¢¡¡ØBLACK ROOM¡Ù¡Ê2001Ç¯¡¿¼ç±é¡§ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¿µÓËÜ¡¦±é½Ð¡§ÀÐ°æ¹î¿Í¡Ë
¡¡ÅÁÀâ¤Î¡Ö´ñÌ¯¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤Î°ìËÜ¡£¼ç±é¡¦ÌÚÂ¼¤¬¡¢´ñÌ¯¤Ê²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿Â©»ÒÌò¤È¤·¤Æ¡¢È´·²¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤È¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Î¼Çµï¤ÇÌ¥Î»¡£·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤ÏË´¤Ì¾Í¥¡¦»Ö²ì×¢ÂÀÏº¤µ¤ó¤È¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¤ÎÎ¾¿ÆÌò¥³¥ó¥Ó¡£»°¿Í¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Î±þ½·¤È¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¤Ö¤ÃÈô¤ÓÅ¸³«¤¬¾Ð¤¤¤Èº®Íð¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÙ´Î¤òÈ´¤¯°µÅÝÅª¤Ê¥é¥¹¥È¡Ä¡£SNS¤Ç¤â¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬Àä¤¨¤º¡¢35Ç¯¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î·æºî¡£º£²ó¡¢Éü³è¤¹¤ë¡£
¡Ê¤¢¤é¤¹¤¸¡Ë¡¡¥¢¥á¥ê¥«Î±³ØÃæ¤Î¥Ê¥ª¥¡ÊÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ë¤Ï¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÎ¾¿Æ¤ò¶Ã¤«¤»¤è¤¦¤Èµ¢¹ñ¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â²È¤Ï¿¿¤Ã°Å¤Ê¶õ´Ö¤ËÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£°Å°Ç¤ÎÃæ¤ÇÎ¾¿Æ¡Ê»Ö²ì×¢ÂÀÏº¡¦¼ùÌÚ´õÎÓ¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÍÍ»Ò¤â¤É¤³¤«¤ª¤«¤·¤¤¡£ÉÔ²Ä²ò¤Ê¾õ¶·¤Ë¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤È¤¤¤éÎ©¤Á¡¢ÉÔ°Â¤òÊç¤é¤»¤ë¥Ê¥ª¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¡¢Í½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤¬Èà¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡ª
¡¡¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¡Ù¤Ï¡¢1990Ç¯4·î¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆÃÊÌÊÔ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÇ¯¤Ë2ÅÙÊüÁ÷¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç³Æ»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤Êºî²È¤äµÓËÜ²È¤È¹ë²ÚÇÐÍ¥¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡È´ñÌ¯¤Ê¡ÉÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¡¢35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡È¤â¤¦°ìÅÙ´Ñ¤¿¤¤¡É¤ÈÇ®Ë¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÅÁÀâ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Éü³è¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢SNS¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ëÍ½ÁÛ¹çÀï¤¬ËÖÈ¯¡£¡Ö¤¢¤ÎºîÉÊ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ë¤¶¤ï¤á¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Ä¤¤¤ËÂÔË¾¤Î5ºîÉÊ¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥¿¥â¥êÁª½Ð¤Î5ºîÉÊ°ìÍ÷
¢¡¡ØBLACK ROOM¡Ù¡Ê2001Ç¯¡¿¼ç±é¡§ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¿µÓËÜ¡¦±é½Ð¡§ÀÐ°æ¹î¿Í¡Ë
¡Ê¤¢¤é¤¹¤¸¡Ë¡¡¥¢¥á¥ê¥«Î±³ØÃæ¤Î¥Ê¥ª¥¡ÊÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ë¤Ï¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÎ¾¿Æ¤ò¶Ã¤«¤»¤è¤¦¤Èµ¢¹ñ¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â²È¤Ï¿¿¤Ã°Å¤Ê¶õ´Ö¤ËÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£°Å°Ç¤ÎÃæ¤ÇÎ¾¿Æ¡Ê»Ö²ì×¢ÂÀÏº¡¦¼ùÌÚ´õÎÓ¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÍÍ»Ò¤â¤É¤³¤«¤ª¤«¤·¤¤¡£ÉÔ²Ä²ò¤Ê¾õ¶·¤Ë¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤È¤¤¤éÎ©¤Á¡¢ÉÔ°Â¤òÊç¤é¤»¤ë¥Ê¥ª¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¡¢Í½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤¬Èà¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡ª
¡¡¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¡Ù¤Ï¡¢1990Ç¯4·î¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆÃÊÌÊÔ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÇ¯¤Ë2ÅÙÊüÁ÷¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç³Æ»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤Êºî²È¤äµÓËÜ²È¤È¹ë²ÚÇÐÍ¥¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡È´ñÌ¯¤Ê¡ÉÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¡¢35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡È¤â¤¦°ìÅÙ´Ñ¤¿¤¤¡É¤ÈÇ®Ë¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÅÁÀâ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Éü³è¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢SNS¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ëÍ½ÁÛ¹çÀï¤¬ËÖÈ¯¡£¡Ö¤¢¤ÎºîÉÊ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ë¤¶¤ï¤á¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Ä¤¤¤ËÂÔË¾¤Î5ºîÉÊ¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£